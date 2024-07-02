Семь лет вместо трёх. Суд пересмотрел приговор за «фейки об армии» режиссеру Всеволоду Королёву

В Санкт-Петербургском городском суде 2 июля пересмотрели приговор поэту, режиссеру, автору журнала «Дискурс» Всеволоду Королёву. Ему назначили семь лет колонии за «фейки об армии» вместо трёх, назначенных ранее Выборгским районным судом, сообщает корреспондент «Фонтанки». Если бы прежняя версия приговора осталась в силе, молодой человек вышел бы на свободу через две недели.
Первая версия приговора Королёву была оглашена 20 марта в Выборгском районном суде. Тогда вместо запрошенных прокуратурой девяти лет колонии ему назначили три года. Поскольку молодой человек находится в СИЗО с июля
Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Королёва по
По инициативе защиты были проведены несколько альтернативных лингвистических исследований, которые указывали на изъяны экспертизы обвинения и показаний свидетелей. Адвокат настаивала на полном оправдании своего подзащитного ввиду отсутствия состава преступления.
Всеволод Королёв — сын петербургского композитора, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Анатолия Королёва. Выпускник Русской христианской гуманитарной академии, по образованию исследователь в области философии. Был волонтёром фонда «Перспективы», который занимается помощью детям с тяжёлой инвалидностью и их семьям. Участвовал в инициативах сообщества «Наблюдатели Петербурга». Накануне ареста, весной
Адвокат Всеволода Королёва Мария Зырянова рассказала «Фонтанке», что защита в Городском суде настаивала на полной отмене решения Выборгского районного суда и оправдании осуждённого. Прокуратура запрашивала девять лет колонии. Будет ли Королёв обжаловать решение Горсуда в кассационном суде — пока неизвестно.
«Пока у нас нет согласованной позиции по поводу кассации, поскольку еще не было возможности обсудить решение суда. Может быть, он согласится с апелляционным определением, что, конечно, маловероятно. Мне кажется, что основания для кассационного обжалования имеются. Позиция защиты сводилась к тому, что приговор Выборского районного суда является незаконным, подлежит отмене с оправданием, поскольку обвинение является необоснованным, недоказанным. В принципе, обвинительное заключение составлено, на наш взгляд, с существенным нарушением уголовно-процессуального законодательства и не могло быть рассмотрено судом первой инстанции в той форме, в которой оно было предъявлено. Доказательства, которые были представлены обвинением в обосновании обвинительного заключения и приняты судом первой инстанции, были получены, на наш взгляд, с нарушениями», — рассказала Зырянова.