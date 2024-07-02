Семь лет вместо трёх. Суд пересмотрел приговор за «фейки об армии» режиссеру Всеволоду Королёву

В Санкт-Петербургском городском суде 2 июля пересмотрели приговор поэту, режиссеру, автору журнала «Дискурс» Всеволоду Королёву. Ему назначили семь лет колонии за «фейки об армии» вместо трёх, назначенных ранее Выборгским районным судом, сообщает корреспондент «Фонтанки». Если бы прежняя версия приговора осталась в силе, молодой человек вышел бы на свободу через две недели.

Первая версия приговора Королёву была оглашена 20 марта в Выборгском районном суде. Тогда вместо запрошенных прокуратурой девяти лет колонии ему назначили три года. Поскольку молодой человек находится в СИЗО с июля 2022-го , а время, проведенное в изоляторе, вычитается из срока по формуле «день за полтора», на свободу он должен был выйти уже этим летом. С учетом всех тонкостей расчета — 17 июля. Однако прокуратура подала апелляцию.

Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Королёва по статье 207.3 УК РФ были два поста на его личной странице в соцсети «ВКонтакте» о событиях в Буче, Бородянке и Донецке. На него пожаловались два других пользователя, признаки преступления зафиксировал центр по противодействию экстремизму МВД (центр «Э»). Эксперты СПбГУ проанализировали посты и пришли к выводу, что Королёв с помощью них дискредитировал армию и распространял ложную информацию о действиях военных «по мотивам ненависти и вражды» (это отягчающее обстоятельство) и «с иронией».

По инициативе защиты были проведены несколько альтернативных лингвистических исследований, которые указывали на изъяны экспертизы обвинения и показаний свидетелей. Адвокат настаивала на полном оправдании своего подзащитного ввиду отсутствия состава преступления. Всеволод Королёв — сын петербургского композитора, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Анатолия Королёва. Выпускник Русской христианской гуманитарной академии, по образованию исследователь в области философии. Был волонтёром фонда «Перспективы», который занимается помощью детям с тяжёлой инвалидностью и их семьям. Участвовал в инициативах сообщества «Наблюдатели Петербурга». Накануне ареста, весной 2022-го , Всеволод снял документальные фильмы о журналистке Марии Пономаренко и художнице Саше Скочиленко — фигурантках дел по статье 207.3 (на сегодня уже осуждены на 7 и 6 лет соответственно).

Обновление. 19:00.