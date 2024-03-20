Суд приговорил к трём годам колонии петербургского режиссёра Всеволода Королёва за фейки об армии

В Выборгском районном суде Петербурга огласили приговор режиссёру-документалисту Всеволоду Королёву — три года колонии общего режима, с дополнительным запретом пользоваться интернетом на четыре года, сообщает 20 марта объединенная пресс-служба судов города.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга Поделиться Поделиться





Обвинение запрашивало 9 лет, а защита настаивала на полном оправдании. Судья Марина Горячёва признала мужчину виновным в распространении «фейков об армии» (ст. 207.3 УК РФ) в соцсети «ВКонтакте». Королёву 36 лет, он выпускник Русской христианской гуманитарной академии, по образованию философ. Занимался волонтёрством в фонде «Перспективы» и в сообществе «Наблюдатели Петербурга». Арестовали Королёва ещё 13 июля 2022 года, больше полутора лет он находится в следственном изоляторе. Это время вычтут из назначенного срока из расчёта «день за полтора».

Незадолго до ареста он снял документальный фильм о художнице Саше Скочиленко и журналистке Марии Пономаренко: обе они были на тот момент обвиняемыми в распространении «фейков об армии», а на сегодня осуждены на 7 лет и 6 лет колонии, соответственно.

Поводом для уголовного дела в отношении мужчины стали два поста во «ВКонтакте». Его действия квалифицировали как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации» «по мотивам ненависти и вражды» (максимально возможное наказание — 10 лет колонии).



В качестве свидетелей преступления допросили двух пользователей «ВКонтакте», которые лично не были знакомы с Королёвым. Согласно материалам дела, именно они написали заявления на него в полицию и дали показания против него. Однако во время суда один из них, Михаил Баранов, сказал, что на него оказывали психологическое давление: мужчина опасался, что дело могут возбудить в отношении него самого из-за лайков под постами Королёва. Второй же свидетель, Владимир Шатохин, от своей позиции не отступил и заявил, что у него «как у нормального человека возникло желание сделать так, чтобы он [Королёв] перестал писать такие посты».

Лингвистическая экспертиза, которую инициировала защита, показала, что досудебные протоколы допросов свидетелей совпадают на 63%, а объяснения — на 75%. Главным доказательством обвинения были скриншоты и протоколы осмотра постов в соцсети «ВКонтакте», а также их экспертная оценка лингвистом и политологом СПбГУ — Аллой Тепляшиной и Ольгой Сафоновой. Именно центр экспертиз СПбГУ давал заключения по всем известным делам «о фейках об армии» в Петербурге.

Во время судебного процесса молодой человек не раз заявлял, что уверен в достоверности своих слов, и представлял в качестве доказательств материалы СМИ и международных организаций.

Адвокат Королёва Мария Зырянова сегодня не смогла сообщить «Фонтанке», будет ли защита оспаривать приговор.



Это один из самых мягких приговоров по статье 207.3 УК РФ в Петербурге. Таким же мягким, три года колонии общего режима, был приговор только священнику Иоанну Курмоярову. Максимальный срок в городе по этой статье получила художница Саша Скочиленко — 7 лет колонии общего режима.