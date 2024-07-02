«Мне очень жаль». Суд не стал лишать прав женщину, которая не пускала в Петербурге скорую с больным ребенком

Мировой судья в Петербурге оштрафовал Елену Рыжкову, признав ее виновной в нарушении ПДД. Сама она говорит, что не пускала скорую, потому что растерялась. Но есть у нее и репутация скандалистки.



Как передает корреспондент «Фонтанки», образ Рыжковой в суде 2 июля сильно отличался от того, который рисовался после видео от МВД — женщина нарушила правила 4 июня, видео из двора появилось в сети через несколько дней и стало таким популярным, что увидел его и председатель СК Александр Бастрыкин. Еще через пару дней ее остановили и вручили протокол. При встрече с полицией дама слегка бравировала и утверждала, что никакой она не нарушитель. В суде же она заметно нервничала, говорила тихо и скромно. Пересыхало горло, просила воды. В перерыве объяснила помощнику судьи, что тогда у нее и на работе день не задался, и обстановка на месте была нервной.



Что же до объяснений в процессе — женщина, по ее словам, просто растерялась, тем более был такой шум и давление на нее. Когда она встала во дворе на Ворошилова, до пункта назначения ей оставалось метров 20, а назад 200. Рыжкова видела два свободных места. Перед ней была еще одна машина в том же направлении и каршеринг перед скорой. Тот, что был перед, запарковался, каршеринг подвинулся. Женщина объясняла суду, что думала тоже припарковаться на второе место, но все как-то сдвинулись и его вроде как не оказалось. Затем она и вышла из автомобиля — посмотреть, можно ли, так сказать, просочиться. Водитель каршеринга предложил ей помощь — сесть в ее машину и сдать задом. Елена отказалась, так как опасалась, что он куда-нибудь врежется, а виновата будет она. В итоге она таки сама сдала назад и пропустила скорую.



Водитель скорой в своих показаниях отметил, что ехать ему кроме как в сторону машины Рыжковой было некуда. Он сообщил, что Рыжкова передвигалась неторопливо. Мужчина отметил, что в карете была юная пациентка и ее мама, обе нервничали. «Фонтанке» известно, что это была повторная госпитализация девочки, у нее проблемы с почками и ребенок испытывал сильную боль. Водитель рассказал суду, что проблесковые маячки были включены сразу же как он тронулся. Дополнительно он включал сирену, в надежде вразумить женщину, и уговаривал ее подвинуться с помощью громкоговорителя.



Что же до времени, то Рыжкова, по ее словам, вообще не восприняла ситуацию какой-то затянутой. Когда СК по требованию Бастрыкина организовал проверку и Рыжкову позвали к следователю, та сказала ей, что весь процесс занял 4,5 минуты. Водитель скорой смог дать только примерную оценку — 5–10 минут. Прокурор сказал 10–12 и попросил суд лишить ее права управления машиной.



«Мне стыдно и жаль. Я растерялась», — сообщила суду нарушительница. Присутствовавшая в суде в качестве поддержки жена водителя скорой рассказала, что вообще-то даму знает весь двор и репутация у нее — скандалистки. Работающая педагогом женщина также поделилась мыслью, что такой ситуации вообще не было бы, если бы водитель была в состоянии взять на себя ответственность и, даже если нарушила, то сразу признать вину и извиниться, а не раскаиваться уже в суде.



Лишать прав суд ее не стал — все таки злостной нарушительницей женщина с точки зрения закона не слывет. Ее оштрафовали на 5 тысяч рублей. Из суда, тем не менее, она ушла пешком.

