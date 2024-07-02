В центре Петербурга неизвестные воткнули нож в подростка

Полиция устанавливает обстоятельства конфликта между молодыми людьми в центре Петербурга. Инцидент произошел в шестом часу утра 2 июля на Разъезжей улице.
Ранним утром в дежурную часть позвонил юноша. Он рассказал, что его друга ранили рядом с алкомаркетом. Приехавшие патрульные установили, что к двум молодым людям подошли два неизвестных брюнета. Между ними вспыхнула перебранка, в ходе которой 17-летний петербуржец получил удар ножом во внутреннюю часть бедра. Нож нападавшие не вынули, он так и остался в ноге у потерпевшего.
Пациента доставили в детскую больницу имени Раухфуса.