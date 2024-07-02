«Вёз социального больного». Подробности страшной аварии на дамбе

В ДТП на дамбе пострадали пассажир и водитель такси, погибла женщина-пассажирка. Некоторые подробности стали известны «Фонтанке»
ДТП произошло 1 июля около 12:30 на 118 километре КАД, на южном участке дамбы. Автомобилем такси «Шкода Рапид» управлял
Полиция сообщала, что погибла
Подписчики «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» обсуждают эту аварию. «Мимо ехали, судя по всему, сразу после случившегося. Водитель грузовика зажатый, голова и руки в крови. Обратно около пяти вечера возвращались, женщина так же и лежала там, но накрытая, только ноги неестественно вывернуты. Страшная картина очень», — рассказывает Татьяна. Валерия тоже ехала мимо: «Она [погибшая женщина] лежала на асфальте, мужчина ей голову гладил. До сих пор эта картина перед глазами». Юлия рассказывает, что