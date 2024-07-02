    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, зап

    753мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.3eur93.96

    «Вёз социального больного». Подробности страшной аварии на дамбе

    10457
    2 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    В ДТП на дамбе пострадали пассажир и водитель такси, погибла женщина-пассажирка. Некоторые подробности стали известны «Фонтанке» 2 июля.

    ДТП произошло 1 июля около 12:30 на 118 километре КАД, на южном участке дамбы. Автомобилем такси «Шкода Рапид» управлял 56-летний петербуржец. В месте проведения дорожных работ он, по предварительной версии, не справился с управлением, врезался в водоналивные боны, затем выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным мусоровозом «Исудзу» под управлением 59-летнего жителя Калининградской области.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Полиция сообщала, что погибла 65-летняя пассажирка такси и оба водителя получили тяжёлые травмы. По данным «Фонтанки», пострадал ещё один пассажир такси — 61-летний петербуржец. Он госпитализирован также в тяжёлом состоянии. Известно, что водитель «Шкоды» в этом году один раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, а водитель грузовика — три раза.

    Подписчики «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» обсуждают эту аварию. «Мимо ехали, судя по всему, сразу после случившегося. Водитель грузовика зажатый, голова и руки в крови. Обратно около пяти вечера возвращались, женщина так же и лежала там, но накрытая, только ноги неестественно вывернуты. Страшная картина очень», — рассказывает Татьяна. Валерия тоже ехала мимо: «Она [погибшая женщина] лежала на асфальте, мужчина ей голову гладил. До сих пор эта картина перед глазами». Юлия рассказывает, что 12 лет отработала диспетчером в этой таксомоторной компании и лично знает водителя «Шкоды»: он коренной петербуржец, с большим стажем вождения. «Социальный заказ. Вёз социального больного», — добавляет Юлия.

    Фото: Олеся / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП на КАДДТП в ПетербургеДТП с такси
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ26

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close