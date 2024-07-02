«Вёз социального больного». Подробности страшной аварии на дамбе

В ДТП на дамбе пострадали пассажир и водитель такси, погибла женщина-пассажирка. Некоторые подробности стали известны «Фонтанке» 2 июля .



ДТП произошло 1 июля около 12:30 на 118 километре КАД, на южном участке дамбы. Автомобилем такси «Шкода Рапид» управлял 56-летний петербуржец. В месте проведения дорожных работ он, по предварительной версии, не справился с управлением, врезался в водоналивные боны, затем выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным мусоровозом «Исудзу» под управлением 59-летнего жителя Калининградской области.



Полиция сообщала, что погибла 65-летняя пассажирка такси и оба водителя получили тяжёлые травмы. По данным «Фонтанки», пострадал ещё один пассажир такси — 61-летний петербуржец. Он госпитализирован также в тяжёлом состоянии. Известно, что водитель «Шкоды» в этом году один раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, а водитель грузовика — три раза.

