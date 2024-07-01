Тренера по вольной борьбе Алишери Исматзоду задержали по подозрению в содействии терроризму

Тренера молодежной сборной по вольной борьбе Алишери Исматзоду задержали по подозрению в содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК). Об этом 1 июля сообщает РБК.

Задержание Исматзоды изданию подтвердили в пресс-службе Щербинского районного суда. Ему может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы со штрафом.

Исматзода — мастер спорта и тренер высшей категории, работавший в Московском среднем специальном училище олимпийского резерва № 1. В учебном заведении о проводимых с тренером следственных действиях ничего не знают, но Федерация спортивной борьбы России подтвердила РБК, что Алишер Исматзода задержан силовыми структурами, назвав эту информацию «шокирующей».

