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    Тренера по вольной борьбе Алишери Исматзоду задержали по подозрению в содействии терроризму

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    Тренера молодежной сборной по вольной борьбе Алишери Исматзоду задержали по подозрению в содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК). Об этом 1 июля сообщает РБК.

    Задержание Исматзоды изданию подтвердили в пресс-службе Щербинского районного суда. Ему может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы со штрафом.

    Исматзода — мастер спорта и тренер высшей категории, работавший в Московском среднем специальном училище олимпийского резерва № 1. В учебном заведении о проводимых с тренером следственных действиях ничего не знают, но Федерация спортивной борьбы России подтвердила РБК, что Алишер Исматзода задержан силовыми структурами, назвав эту информацию «шокирующей».

    На первенстве Европы для юношей младше 15 лет борец Муса Сантиков под руководством Алишери Исматзоды выиграл золотую медаль.

    Ранее телеведущая Татьяна Лазарева* стала фигурантом дела об оправдании терроризма.

    *Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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    Алишери ИсматзодуТренерЗадержаниеСодействие терроризму
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