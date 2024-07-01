«Кто-то придёт, кто-то уйдёт»: «Зенит» может подписать еще двух новичков

В футбольный клуб «Зенит» могут перейти еще один или два футболиста. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Семак на пресс-конференции, посвященной началу Летнего кубка, который пройдет в Петербурге.

«Я рад, что появилась возможность подписать Максима Глушенкова. По поводу иностранцев посмотрим. Может быть, кто-то придёт, кто-то уйдёт. У нас есть ещё одно вакантное место для иностранца. Исходя из того состава, который есть, навскидку, возможно, подпишем порядка двух игроков. На сегодняшний день это один-два игрока, поиском которых мы занимаемся», — заявил Семак.



Ранее в «Зенит» перешли защитники Сергей Волков (из «Краснодара»), Юрий Горшков (из «Крыльев Советов»), полузащитник Максим Глушенков (из «Локомотива») и вратарь Евгений Латышонок (из «Балтики»).

