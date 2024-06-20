Максим Глушенков перешел в «Зенит»

Футбольный клуб «Зенит» официально объявил о переходе полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова. Контракт с игроком подписан на четыре года с возможностью продления еще на один год.



Фото: Футбольный клуб «Зенит» Поделиться Поделиться





Максим Глушенков родился 28 июля 1999 года в Смоленске. Футболом начал заниматься в пятилетнем возрасте в секции «Днепра», затем перешел в тольяттинскую Академию имени Юрия Коноплева. В 2012 году присоединился к московскому «Локомотиву», но не закрепился и перешел в «Чертаново», где переквалифицировался из центрального нападающего в флангового.

Дебютировал за «Чертаново» 29 июля 2016 года в первенстве ПФЛ, а 18 августа забил первый профессиональный гол. В сезоне 2017/18 помог команде выйти в ФНЛ, забив 9 голов в 25 матчах. В осенней части ФНЛ-2018/2019 стал вторым бомбардиром с 11 мячами.

4 января 2019 года перешел в московский «Спартак». Дебютировал в Премьер-лиге 17 марта 2019 года. В 2020 году был арендован «Крыльями Советов», где в 10 матчах забил три гола. Зимой 2021 года играл в аренде за «Химки», забив два гола в шести матчах, а летом вернулся в «Спартак» и снова был арендован «Крыльями Советов».

В декабре 2022 года перешел в московский «Локомотив». В следующем году сделал 16 результативных передач, повторив рекорд Халка. С 2017 года играл в юношеских сборных России, в 2019 году дебютировал в молодежной сборной, а 24 сентября 2022 года провел первый матч за основную сборную против Киргизии.