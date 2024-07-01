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    Ерохин останется в «Зените» еще на один год

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    Полузащитник Александр Ерохин останется в «Зените» еще на один год.

    «Зенит» объявил о подписании контракта с футболистом до конца сезона-2024/25. Об этом 1 июля сообщили на официальном сайте сине-бело-голубых.

    Александр Ерохин родился 13 октября 1989 года в Барнауле. Он начал свою футбольную карьеру в местной академии и в московском «Локомотиве», затем подписал свой первый профессиональный контракт с тираспольским «Шерифом». После этого играл за «Краснодар», «СКА-Хабаровск», «Урал» и «Ростов».

    В июне 2017 года Ерохин присоединился к «Зениту». За семь лет он провёл 221 матч, забил 37 голов и отдал 14 результативных передач. С «Зенитом» полузащитник шесть раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четырежды Суперкубок.

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    Александр ЕрохинЗенитКонтракт
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