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    Скончалась артистка БДТ имени Товстоногова Татьяна Тарасова

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    Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова скончалась на 87-м году жизни. О кончине актрисы 1 июля сообщила пресс-служба Большого драматического театра (БДТ) имени Георгия Товстоногова.

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    «Более сорока лет она посвятила БДТ, сыграв на сцене нашего театра около тридцати ролей», говорится в заявлении театра.


    Режиссер Георгий Товстоногов, возглавлявший театр на протяжении тридцати трёх лет — с 1956 по 1989 год, пригласил Тарасову в труппу в 1966 году, увидел в ней артистку широчайшего диапазона. На сцене она воплотила образы от тонко лирических до гротескно комических: Аглая в «Идиоте», Справедливый сапожник в «Мольере», Миссис Уордль в «Пиквикском клубе», Унтер-офицерская вдова в «Ревизоре», Мирониха в «Последнем сроке», Тетка в «Кроткой», Роза в «Борцах». «В эти и многие другие образы Татьяна Тарасова привносила частичку своей неординарной индивидуальности», сообщает пресс-служба и добавляет, что коллегам и друзьям Татьяна Тарасова запомнится добрым и отзывчивым человеком.

    В июне в Петербурге умер актер, режиссер и художник Олег Огий, известный своими ролями в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей».

    Фото: БДТ имени Г. А. Товстоногова

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