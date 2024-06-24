Умер актер сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей» Олег Огий

В Петербурге умер актер, режиссер и художник Олег Огий. Он известен своими ролями в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей».





Как сообщил пасынок Олега Огия, телеведущий Александр Малич, в своем Telegram-канале, прощание с актером прошло в церкви святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице 24 июня. Актер ушел из жизни в возрасте 67 лет.



Олег Огий родился в 1956 году. Творческие способности актер начал проявлять еще в детстве. После школы он поступил в Российский государственный институт сценических искусств, который с успехом закончил в 1980 году. Огий начал свою актерскую карьеру с российско-французского фильма «Дебюсси, или Мадемуазель Шу-Шу». После чего в его фильмографии было множество отечественных сериалов. Актер получил узнаваемость благодаря игре в «Агенте национальной безопасности», «Тайнах следствия», «Ментовских войнах».



Олег Огий не любил афишировать свою личную жизнь. Однако известно, что у актера остался пасынок Александр Малич. С сентября 2019 года Малич является генеральным продюсером Новой сцены Александринского театра.



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