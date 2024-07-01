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    Соболенко снялась с Уимблдона за два часа до первого матча

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    Третья ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии отказалась от участия в Уимблдоне из-за травмы плеча. Об этом 1 июля сообщили на официальном сайте турнира.

    Ранее Соболенко сама говорила, что при подаче ее очень беспокоит плечо. Тем не менее она заявилась. В понедельник в 17:00 должен был состояться ее стартовый матч против американки Эмины Бектас. Теперь вместо Соболенко с Бектас сыграет в качестве лаки-лузера россиянка Эрика Андреева.

    Двукратная победительница турниров «Большого шлема» в 2023 году дошла до полуфинала Уимблдона. Действующая чемпионка турнира — Маркета Вондроушова.

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