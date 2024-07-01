Соболенко снялась с Уимблдона за два часа до первого матча

Третья ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии отказалась от участия в Уимблдоне из-за травмы плеча. Об этом 1 июля сообщили на официальном сайте турнира.

Ранее Соболенко сама говорила, что при подаче ее очень беспокоит плечо. Тем не менее она заявилась. В понедельник в 17:00 должен был состояться ее стартовый матч против американки Эмины Бектас. Теперь вместо Соболенко с Бектас сыграет в качестве лаки-лузера россиянка Эрика Андреева.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» в 2023 году дошла до полуфинала Уимблдона. Действующая чемпионка турнира — Маркета Вондроушова.