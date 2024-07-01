В метро Петербурга из-за жары бесплатно раздают воду

В жаркий понедельник петербуржцам предлагают остудиться в метро. Чтобы сделать поездку более удобной, безопасной и комфортной, в подземке начали раздавать воду.



Получить бесплатно бутылку питьевой воды можно на 10 станциях, сообщили 1 июля в пресс-службе метрополитена. Это три станции «красной» ветки: «Проспект Ветеранов» (второй вестибюль), «Ленинский проспект» (первый вестибюль) и «Площадь Ленина» (первый вестибюль); две станции на «фиолетовой»: «Адмиралтейская» и «Комендантский проспект»; и пять станций «синей» ветки: «Петроградская», «Горьковская», «Сенная площадь», «Проспект Просвещения» и «Озерки».