Освежись, если успеешь. В петербургском метро из-за жары бесплатно раздают воду

В Петербурге метрополитен бесплатно раздает питьевую воду на наиболее востребованных станциях из-за жары в городе. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщила пресс-служба петербургского метро.



Пассажиры подземки смогут утолить жажду на самых посещаемых станциях. Среди них: «Проспект Ветеранов» (вестибюль 2), «Ленинский проспект» (вестибюль 1), «Площадь Ленина» (вестибюль 1), «Проспект Просвещения», «Озерки», «Петроградская», «Горьковская», «Адмиралтейская», «Сенная площадь» «Комендантский проспект». Список станций может быть обновлен с учетом мониторинга показателей температуры.