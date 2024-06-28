Освежись, если успеешь. В петербургском метро из-за жары бесплатно раздают воду

В Петербурге метрополитен бесплатно раздает питьевую воду на наиболее востребованных станциях из-за жары в городе. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщила пресс-служба петербургского метро.
Пассажиры подземки смогут утолить жажду на самых посещаемых станциях. Среди них: «Проспект Ветеранов» (вестибюль 2), «Ленинский проспект» (вестибюль 1), «Площадь Ленина» (вестибюль 1), «Проспект Просвещения», «Озерки», «Петроградская», «Горьковская», «Адмиралтейская», «Сенная площадь» «Комендантский проспект». Список станций может быть обновлен с учетом мониторинга показателей температуры.
При этом вода быстро расходится. Корреспондент «Фонтанки», спустившись на станцию «Ленинский проспект», раздачу воды не застала. Сотрудники говорят, что бутылки действительно начали раздавать в 14:45. Но к 16:00 запасы, судя по всему, кончились.
Как отмечает метрополитен, в случае ухудшения самочувствия в метро можно получить медицинскую помощь. Для этого нужно воспользоваться стойками передачи тревожной информации или обратиться к работнику станции.
Тем временем в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности. В городе ожидается аномальная жара до 30 градусов и выше. В ночь с 28 на 29 июня температура, предположительно, составит 20–22 градуса.