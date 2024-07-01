    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 31

    2 м/с, южн

    752мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.75eur92.42

    В Петербурге в течение недели промоют одиннадцать фонтанов

    978
    обсудить

    На этой неделе в Петербурге запланирована промывка одиннадцати фонтанов. После их очистки, то есть начиная с выходных, все городские фонтаны будут работать в прежнем режиме, радуя местных жителей и туристов.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщили в пресс-службе Водоканала Петербурга, 1 июля на промывку закрыли фонтаны на 7-й линии Васильевского острова у домов № 28 и 38. 2 июля не будут работать фонтаны на Литейном проспекте у домов № 46 и 51.

    3 июля очистят фонтан на проспекте Стачек у дома № 67, на 8-й линии В. О. у дома № 31 и 5-й линии В. О. у дома № 40. Также 4 июля в Северной столице будут закрыты фонтаны на проспекте Добролюбова у дома № 20 и аллее Смольного у дома № 1.

    Фонтаны на аллее Смольного у дома № 2 не будут работать 5 июля. В этот же день на промывку закроют фонтан на Лиговском проспекте у дома № 64–66.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФонтаныВодоканал Петербурга
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close