В Петербурге в течение недели промоют одиннадцать фонтанов

На этой неделе в Петербурге запланирована промывка одиннадцати фонтанов. После их очистки, то есть начиная с выходных, все городские фонтаны будут работать в прежнем режиме, радуя местных жителей и туристов.
Как сообщили в пресс-службе Водоканала Петербурга, 1 июля на промывку закрыли фонтаны на 7-й линии Васильевского острова у домов № 28 и 38. 2 июля не будут работать фонтаны на Литейном проспекте у домов № 46 и 51.
3 июля очистят фонтан на проспекте Стачек у дома № 67, на 8-й линии В. О. у дома № 31 и 5-й линии В. О. у дома № 40. Также 4 июля в Северной столице будут закрыты фонтаны на проспекте Добролюбова у дома № 20 и аллее Смольного у дома № 1.
Фонтаны на аллее Смольного у дома № 2 не будут работать 5 июля. В этот же день на промывку закроют фонтан на Лиговском проспекте у дома № 64–66.