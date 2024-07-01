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    День гроз. Первая уже образовалась к северу от Петербурга

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    Первая гроза сегодняшнего жаркого дня уже сформировалась над Финским заливом утром 1 июля. Она движется по Карельскому перешейку параллельно границе с Финляндией. Об этом сообщает телеграм-канал «Грозы в Санкт-Петербурге и области».

    Грозы сегодня, по прогнозу, будут довольно сильные на холодном фронте, возможно, даже с суперъячейками. Более активно они будут образовываться в послеобеденное время. При этом возможно и подавление гроз заливом.

    «Последние несколько дней метеомодели обещали очень интенсивные осадки на фоне прохождения холодного фронта, но никак не могли определиться, где они будут», — отмечается в сообщении. Сейчас эти осадки ожидаются в районе Усть-Луги, а затем и на юге Петербурга.

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