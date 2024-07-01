А вы как думали? Ученые выяснили, работает ли «правило 5 секунд»

Многие слышали о «правиле 5 секунд». Согласно ему, упавшую на пол еду можно есть, если быстро поднять. Но что говорит наука? Американские исследователи решили проверить, работает ли правило. К каким выводам они пришли, рассказывают коллеги из «Вокруг света».
Как появилось «правило 5 секунд»
По одной из легенд, оно существует со времен Чингисхана. Якобы он требовал съедать упавшую на пол пищу, если она лежала там не более пяти часов. В США время появления этого правила относят к
Исследования показали, что многие люди действительно верят: если еда пролежала на полу недолго, то ее можно съесть. Самые храбрые даже не ограничиваются пятью секундами.
Сколько бактерий в наших домах
Эксперты из факультета естественных наук Колледжа Мэримаунт Манхэттен (США) решили проверить правило
Исследование показало, что количество микробов в помещениях зависит от интенсивности движения на улицах и типа поверхности полов в зданиях. Однако энтерококки и фекальные кишечные палочки в любом случае повсеместно распространяются на тротуарах, подошвах людей, полах и коврах внутри помещений. В среднем в
Самыми «грязными» помещениями в доме считаются ванная и кухня, где концентрация микробов составляет
Так работает ли правило 5 секунд?
Все эти патогены могут попасть на еду, упавшую на пол. И промывание продуктов водой не поможет: так вы смоете только видимые загрязнения, но не микробы. И это не зависит от того, сколько еда пролежала на поверхности.
В 2016 году ученые исследовали несколько типов пищи, чтобы проверить правило
Бактерии цепляются к пище с помощью нитевидных ворсинок — пилей или фимбрий. Продукты, словно магнит, привлекают таких микробов как сальмонелла, кишечная палочка, листерия. Все они вызывают проблемы с ЖКТ, пищевые отравления, рвоту, диарею и лихорадку.