А вы как думали? Ученые выяснили, работает ли «правило 5 секунд»

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Многие слышали о «правиле 5 секунд». Согласно ему, упавшую на пол еду можно есть, если быстро поднять. Но что говорит наука? Американские исследователи решили проверить, работает ли правило. К каким выводам они пришли, рассказывают коллеги из «Вокруг света».

Как появилось «правило 5 секунд» По одной из легенд, оно существует со времен Чингисхана. Якобы он требовал съедать упавшую на пол пищу, если она лежала там не более пяти часов. В США время появления этого правила относят к 1960 годам . Тогда ведущая кулинарного шоу пошутила, что упавший блинчик можно съесть, если его быстро поднять.



Исследования показали, что многие люди действительно верят: если еда пролежала на полу недолго, то ее можно съесть. Самые храбрые даже не ограничиваются пятью секундами. Сколько бактерий в наших домах Эксперты из факультета естественных наук Колледжа Мэримаунт Манхэттен (США) решили проверить правило 5 секунд . Ученые измерили количество фекальных бактерий на городских улицах и степень интенсивность перемещения патогенов между наружной и внутренней средой.



Исследование показало, что количество микробов в помещениях зависит от интенсивности движения на улицах и типа поверхности полов в зданиях. Однако энтерококки и фекальные кишечные палочки в любом случае повсеместно распространяются на тротуарах, подошвах людей, полах и коврах внутри помещений. В среднем в 100 миллилитрах дождевой воды на тротуаре содержится 31 тысяча бактериальных клеток, которые затем попадают в наш дом.

Самыми «грязными» помещениями в доме считаются ванная и кухня, где концентрация микробов составляет 700 особей на квадратный фут ( 0,09 кв. м ). При этом в гостиной насчитывается около 400 опасных микроорганизмов на тот же квадратный фут.

Так работает ли правило 5 секунд? Все эти патогены могут попасть на еду, упавшую на пол. И промывание продуктов водой не поможет: так вы смоете только видимые загрязнения, но не микробы. И это не зависит от того, сколько еда пролежала на поверхности.



В 2016 году ученые исследовали несколько типов пищи, чтобы проверить правило 5 секунд . Они обнаружили, что «влажные» продукты, такие как арбуз, яблоки и мясо, за пять секунд собирают больше всего бактерий — 97%. Сухие продукты, такие как хлеб и булочка с маслом, привлекают 94% и 82% микробов соответственно. Мармеладные конфеты собирают меньше всех — 62% патогенов. Однако вредоносные бактерии все равно попадают на пищу и в организм.



Бактерии цепляются к пище с помощью нитевидных ворсинок — пилей или фимбрий. Продукты, словно магнит, привлекают таких микробов как сальмонелла, кишечная палочка, листерия. Все они вызывают проблемы с ЖКТ, пищевые отравления, рвоту, диарею и лихорадку.

