Видовая характеристика: почему не во всех новых квартирах можно создавать большие окна в пол

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Большие окна в новостройках становятся все популярнее — по данным портала ЕРЗ.РФ, доля ЖК с большими окнами по стране за год выросла с 19,7%, до 20,8%. При этом Петербург в тройку городов по окнам от пола до потолка не входит. Эксперты подчеркивают, что нестандартные окна стоят дорого, требуют красивого окружения и, как правило, являются элементом жилья высокого класса



Тренд или мастхэв

Нельзя сказать, что это — какой-то новый тренд, считает Наталья Кукушкина, руководитель отдела продукта и аналитики Группы ЦДС. По ее мнению, люди в принципе любят большие окна, чтобы в квартиру попадало много естественного света. Такое решение повышает качество жизни и делает недвижимость более дорогой в восприятии человека. В связи с этим, все нестандартные решения с окнами считаются атрибутами дорогого жилья.



— Но постепенно часть из этих решений проникает и в масс-маркет, — продолжила она. — Если панорамное остекление и увеличенные окна действительно являются более дорогими опциями, то большим числом стандартных окон уже никого не удивишь даже в самых доступных по цене проектах. Сегодня в масс-маркете можно найти спальни с двумя окнами, кухни-гостиные с тремя окнами, ванные комнаты с окном. Встречается остекление балконного блока «в пол», что создает огромное световое окно в комнате с лоджией или балконом и значительно улучшает потребительские качества жилья.



В первую очередь, этот тренд связан с улучшенными видовыми характеристиками квартиры — больше естественного света, лучший обзор водоема, заповедника или исторической постройки, полагает Максим Томашевич, начальник отдела продуктового менеджмента «Главстрой Санкт-Петербург». Кроме того, увеличенные окна вкупе с необычными архитектурно-планировочными решениями выигрышны с точки зрения оформления пространства: в дизайне комнат это можно интересно обыграть.

— В квартале «Юнтолово» есть лоты с большими окнами — высота подоконника от пола всего 65 см, — добавил он. — Так что нам удалось и усилить видовую характеристику квартир — дома располагаются рядом с будущим «Центральным парком», — и предложить свои клиентам поэкспериментировать с внешним видом квартиры за счет увеличенных оконных проемов.



— Действительно, в домах класса «комфорт» и выше сейчас стараются делать большие панорамные окна в пол, — продолжила главный архитектор СК «Дальпитерстрой» Юлия Гусакова. — Панорамное окно — это украшение любого интерьера, от пентхауса до студии. В любом случае такие окна повышают привлекательность жилья на 39–40% а то и более. Так что тренд на панорамное остекление, конечно, связан с запросом покупателей.



По ее словам, панорамное остекление бывает классическим, эркерным и угловым. По типу открывания оно подразделяется на распашные, раздвижные, поворотные, откидные и другие типы окон. Есть «умные» стекла типа смарт-гласс с функцией затемнения, они на порядок дороже всех остальных и применяются только в элитном жилье. Но все эти типы окон объединяет одна важная деталь — ударопрочное стекло, которое не так-то просто разбить.



— В комфорт-классе с течением времени заимствуются атрибуты, присущие более дорогой недвижимости, — говорит Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК». — Это характерная черта развития сегмента, как на любых других рынках — сначала лучшие решения появляются в премиальных сегментах, затем, через некоторое время доходят до масс-маркета. Это как точка роста — предложить покупателям улучшенные характеристики и больше света в квартирах.

Николай Гражданкин, начальник отдела продаж «Отделстрой», считает, что тренд на увеличение оконных проемов связан с запросом на более высокий уровень освещенности.Кроме того, фасад с большей площадью остекления смотрится более современно.



— Считаю, что окна в пол оправданы при хороших видовых характеристиках — например, когда из квартиры открывается вид на воду или достопримечательности, — говорит он. — А когда квартира смотрит во двор или в соседние окна, то смысла в этом нет.

—Большие окна обеспечивают лучшие видовые характеристики и более высокий процент инсоляции помещений, — говорит Екатерина Ульянова, директор по маркетингу и PR GloraX. — Сегодня этот параметр является одним из тех продуктовых преимуществ, которые ценят покупатели. Возможность получить больше естественного света в квартирах особенно актуальна для городов с небольшим количеством солнечных дней — таких, как Санкт-Петербург или Москва.



Среди нестандартных решений эксперт выделила мансардные окна, окна в пол, а также безрамное остекление балконов и лоджий. В некоторых своих проектах мы предусматриваем угловое остекление, которое также увеличивает уровень инсоляции.

Руководитель проектов премиум и бизнес класса ЦРП «Петербургская Недвижимость» Андрей Петров напомнил, что чем больше окна, тем больше освещенность помещения. Люди хотят иметь панорамные окна, с хорошим перспективным видом, а застройщики стараются обеспечить такой вид, особенно если речь идет о строительстве высотного здания.

— Естественная потребность любого человека — жить в светлой квартире, — добавила Наталия Коротаевская, коммерческий директор Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и ЛО, — солнечный свет полезен для здоровья и с ним любое помещение смотрится более эстетично. Чтобы обеспечить высокий уровень освещенности мы применяем во всех своих комплексах технологию LIGHT-IN — это увеличенные на 30% широкоформатные окна с низким подоконником.



Разнообразие вариантов

Варианты остекления зависят от классности жилья. Как отметил Максим Томашевич, видовые характеристики могут значительно повлиять на стоимость лота. Так, для класса «комфорт» характерны аккуратные французские балконы, панорамное и витражное остекление, мансардные или круглые окна. В жилых комплексах бизнес-класса и выше представлены квартиры с зенитными фонарями — от плоских до световых куполов: это эстетически привлекательно, к тому же обеспечивает доступ в помещение максимального потока естественного света.

— Я бы разграничил практическую значимость и визуальную перспективу остекления, -добавил Максим Томашевич. — На первую покупатели всегда обращают внимание: от качественного и энергоэффективного стеклопакета зависит комфортное пребывание жильцов в доме. В квартиру должно проникать достаточно света, при этом необходимо избежать сквозняка и обеспечить циркуляцию воздуха. Что касается эстетики, то здесь многое зависит от расположения проекта и возможности обеспечить из окон вид на архитектурные достопримечательности, воду, лес, парк.



Сергей Софронов отметил также угловое остекление, которое теперь очень нечасто, но иногда встречается и в комфорт-классе.

— Например, в домах квартала Plus Пулковский, который мы строим на Пулковском шоссе, такое будет, — уточнил он.

— В ЖК «Новый Лесснер» мы ставим увеличенные окна, но не от стены до стены, продолжил Николай Гражданкин. — От пола они приподняты на 60 см, что позволяет разместить под окном мощные радиаторы. По бокам от проема мы оставляем пространство стены — примерно 30–40 см в комнатах, 60 см на кухне. Сделано это для того, чтобы жильцы могли поставить кухонный гарнитур, а в комнате приставить к стене мебель. В ситуации, когда площади квартир сокращаются, мы думаем об эффективной расстановке мебели. Также у нас востребованы двустворчатые распашные двери в пол, ведущие на балкон.То есть мы стараемся искать баланс между большой площадью остекления и энергосбережением, что также сказывается на оплате коммунальных услуг



Андрей Петров добавил, что сейчас популярно витражное остекление — то есть максимум по высоте и от стены до стены по ширине. Ну и конечно, многие любят французские балконы, открывающиеся во внутрь помещения, со стеклами в пол и с ограждением. Как правило ограждения — это даже не решетки, которые со временем могут терять свой первоначальный внешний вид, а закаленное стекло триплекс. Оно не отягощает вид, при этом отлично выполняет функцию защиты.

— Если говорить о так называемых зенитных окнах прямо на потолке, то в Петербурге они абсолютно не востребованы, — продолжил он. — Во-первых, потому что часть кровли, обычно эксплуатируется если не самими жителями, то обслуживающими дом организациями. Во-вторых, всегда возникает вопрос надежности этих конструкций с учетом петербургской погоды.

— Еще один прием, который нравится покупателям — зенитные окна, — говорит Наталья Кукушкина. — Такое решение применяется в нашем проекте ЦДС Dreamline на Парашютной улице. В части квартир на последнем этаже предусмотрены зенитные фонари — куполообразные окна в потолке. Через них в квартиру поступает естественный свет. Это — красивое и не очень дорогое в техническом исполнении решение. Вау-эффект создают и окна увеличенного размера — например, нашем квартале бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка» устанавливаются специально произведенные для него окна окна на высоте 40 см от пола.



Как уточнила Наталия Коротаевская, при выборе квартиры покупатель обращает внимание на многие параметры: например, ему важен класс энергоэффективности здания.

— Через окна в среднем теряется до 40% тепла, поэтому мы применяем энергоэффективные окна с селективным покрытием и аргоновым заполнением, — говорит она. — Они сокращают потерю тепла из квартиры, а в жару защищают от негативного воздействия прямых солнечных лучей. Мы увеличили коэффициент термического сопротивления оконных систем до 72%. Это важный показатель: чем выше сопротивление теплопередаче конструкции, тем лучшими теплозащитными свойствами она обладает.

За все надо платить

Панорамное остекление, по словам Андрея Петрова, должно быть энергосберегающим, не пропускать ультрафиолет, не отдавать тепло из помещения и не пропускать жар с улицы, и обеспечить все это дорого.



— Панорамные окна или французские балконы — тоже достаточно дороги для реализации, — продолжил он. — При их проектировке обязательно нужно учитывать, что с ними должны идти хорошие отопительные конвекторы. Желательно, чтобы конвектор был интегрирован в пол, а это более дорогая схема разводки и оборудование.

И конечно, чем больше площадь остекления, тем толще должно быть стекло в стеклопакете. По словам Петрова, больший объем стекол и алюминия тоже увеличивает цену, не говоря уже о комплексе работ по обеспечению герметичности и надежности конструкции во всех этих видах остекления.

— Мы относим такое остекление к улучшенным видовым характеристикам, так что разница в стоимости таких квартир в сравнении с «обычными» может варьироваться в диапазоне от 5 до 50%, — говорит Максим Томашевич. — В сегменте премиального жилья («бизнес» и выше) этот показатель будет наибольшим. Поэтому застройщики ориентируются на свою целевую аудиторию, выбранную локацию, чтобы предложенные решения соответствовали запросам покупателей и при этом не казались избыточными.



Юлия Гусакова подтвердила, что безусловно, окна такого формата дороже обычных и в производстве, и в монтаже. Но спрос диктует предложение, и квартир с такими окнами из года в год становится все больше.



—Существует заблуждение, что широкоформатные окна являются источником больших теплопотерь, — говорит Юлия Гусакова. — Но сейчас есть решение этой проблемы — энергосберегающие стеклопакеты, которые препятствуют большим теплопотерям и позволяют сократить затраты на обогрев помещения до 40%. При холодном панорамном остеклении, когда речь идет о балконе или лоджии, необходимости в таких стеклопакетах нет.

— Как правило, панорамные окна, французские балконы и другие нестандартные решения характерны для высокобюджетных проектов, — подтвердила Екатерина Ульянова. — Например, в нашем жилом комплексе GloraX Premium Василеостровский почти в каждой квартире предусмотрено уникальное остекление. В большинстве квартир спроектированы панорамные окна в пол, в некоторых квартирах — радиусные (моллированные) окна, в угловых секциях — эркерные окна. Однако увеличенная площадь остекления встречается и в проектах комфорт-класса.



Наталия Кукушкина добавила, что большие окна — это привилегия дорогих объектов, потому что такие конструкции сами по себе стоят дороже, как и их установка. Так что чем дороже объект, тем более дорогие решения в нем могут применяться.

— Но мы видим, что и в стандартном жилье имеют место интересные решения с остеклением. Например, ванные комнаты с окном встречаются в наших проектах любого уровня: и в ЖК «Город Первых» в Новосаратовке, и в концепт-квартале ЦДС Dreamline на Парашютной улице, и в бизнес-квартале ЦДС «Чёрная Речка». Дополнительные окна возможны и уместны в любом проекте, уточнила она. — Современные технологии позволяют стеклить большие проемы (в том числе в пол, от стены до стены). Но при этом теплопотери у окна все равно больше, чем у стены. Это надо учитывать при расчете мощности радиаторов. И это несколько противоречит концепции энергоэффективности, которая повсеместно внедряется.



Наталия Коротаевская рассказала, что зенитные окна обходятся дорого. Во-первых, их производство далеко не столь массовое, как у обычных окон. Французский же балкон, напротив, обходится в среднем дешевле, чем обычный. Размеры тех же окон имеют значение только с точки зрения материалоемкости, это и отражается в цене.



— Многие застройщики полагают, что увеличенный размер окон — это признак бизнес-класса и выше, — говорит она. — У нас другая позиция: многие опции «бизнеса» мы применяем в наших домах комфорт-класса, и увеличенные оконные проемы — одна из них. А в целом в зависимости от класса отличаются сами окна, которые могут отличаться в цене раза в три-четыре при одном и том же размере из-за материалов и технологий изготовления, количество стеклопакетов, типы стекол, энергосбережение и атермальные покрытия и многое другое.



Большое окно — особый подход

По словам Максима Томашевича, с реализацией подобных решений связан ряд сложностей: строители предъявляют больше требований к материалу несущих элементов окна, надежности механизмов открывания и фурнитуры, прочности и толщине рамы; фрамуги таких окон нуждаются в более бережном отношении. Так что девелоперу важно не ошибиться с производителем и исполнителем такой нестандартной задумки.

— Между окнами на этажах всегда должен быть так называемый «противопожарный пояс» высотой 1,2 м. — дополнил Андрей Петров. — И тогда окно в комфорт-классе имеет размер 1,85 м. Но если мы хотим, чтобы окно было больше, например, 2,1 м (как в более дорогом жилье), тогда нужны дополнительные противопожарные мероприятия для уменьшения ширины противопожарного моста. Технически это возможно, но проектируя большие окна, всегда нужно учитывать, что тогда потребуется иной подход к отоплению, так как чем больше остекление, тем больше холода проникает в помещение.



По словам эксперта, в Петербурге тенденция к большим окнам менее распространена и из-за погодных условий, а также еще и из-за достаточно высокой степени застройки. Но там, где есть возможность обеспечить красивый вид — панорамное остекление востребовано.

— Современные технологии позволяют стеклить большие проемы (в том числе в пол, от стены до стены), — говорит Николай Гражданкин. — Но при этом теплопотери у окна всё равно больше, чем у стены. Это надо учитывать при расчете мощности радиаторов. И это несколько противоречит концепции энергоэффективности, которая повсеместно внедряется.



—Существующие пожарные требования обязывают застройщиков при увеличенном остеклении выполнять нижнюю часть окна из противопожарного материала, — добавила Екатерина Ульянова. — При наличии панорамного остекления невозможно установить радиаторы под окном, поэтому застройщики предусматривают внутрипольные конвекторы — это более дорогое решение, чем радиаторы на ножках. Кроме того, большие окна предполагают и большие створки. Зачастую ПВХ-окна не выдерживают такой нагрузки, поэтому, как правило, увеличенные окна изготавливаются с алюминиевым профилем, что также дороже, нежели привычное ПВХ-окно.



— Сложностей нет, есть специфика строительства, — говорит Наталия Коротаевская. — Чем больше оконные проемы, тем меньше площадь сечений опорных конструкций, которые несут нагрузку. Соответственно, конструкторские расчеты будут разные. Также большая площадь остекления — это потенциально большие теплопотери. Так было раньше, но по мере развития оконных технологий, их сопротивление теплопередачи вполне сопоставимо с таковым у ограждающих конструкций — стен с утеплителем.



Также эксперт добавила, что размер окон влияет на дополнительные изменения и вложения в проект в части противопожарных рисков. Помимо соблюдения нормативного расстояния между верхом окна нижележащего этажа до низа окна вышележащего этажа в 1,2 м необходимо использовать специальные окна, выдерживающие высокие температуры, или выполнять ряд других противопожарных мероприятий, которые требуют дополнительных инвестиций в проект.

