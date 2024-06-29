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    ДПС на Долгоозерной перехватила таксиста, ехавшего на вызов в неадекватном состоянии

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    Подозрительного водителя остановили минувшей ночью инспекторы ДПС Госавтоинспекции Приморского района Петербурга. Ему пришлось отказаться от своих планов, сообщает «Дорожный инспектор».

    Инспекторы тормознули Geely для проверки документов 28 июня около 3:30 на Долгоозерной улице, 17. Водитель рассказал, что работает в такси и спешит на заказ, но при этом вел себя не вполне адекватно. Полицейские заподозрили у него наркотическое опьянение, однако от медосвидетельствования он отказался.

    Мужчине 47 лет, он приехал из Таджикистана, но уже успел получить российское гражданство. В отношении него составлен административный материал по статье 12.26 КоАП РФ за отказ от освидетельствования.

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