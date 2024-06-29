ДПС на Долгоозерной перехватила таксиста, ехавшего на вызов в неадекватном состоянии

Подозрительного водителя остановили минувшей ночью инспекторы ДПС Госавтоинспекции Приморского района Петербурга. Ему пришлось отказаться от своих планов, сообщает «Дорожный инспектор».



Инспекторы тормознули Geely для проверки документов 28 июня около 3:30 на Долгоозерной улице, 17. Водитель рассказал, что работает в такси и спешит на заказ, но при этом вел себя не вполне адекватно. Полицейские заподозрили у него наркотическое опьянение, однако от медосвидетельствования он отказался.



Мужчине 47 лет, он приехал из Таджикистана, но уже успел получить российское гражданство. В отношении него составлен административный материал по статье 12.26 КоАП РФ за отказ от освидетельствования.

