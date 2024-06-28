После «Алых парусов» бриг «Россия» разведет мосты вверх по Неве

Праздник выпускников «Алые паруса» разведет в Петербурге не только Троицкий и Дворцовый мосты. Ночью свои крылья поднимут еще четыре переправы, чтобы пропустить знаменитый бриг к Ладожскому озеру, сообщает 28 июня пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».
Троицкий мост к празднику развели уже в 12:10. Сведут его в 20:00 29 июня. Дворцовый мост будет разведен с 23:30 28 июня до 02:00 29 июня. Затем в 1:40 разведут Литейный мост, в 2:00 — Большеохтинский и Володарский, в 2:20 — мост Александра Невского. Наведут переправы после того, как через них пройдет бриг «Россия». Благовещенский, Биржевой и Тучков мосты разводить не будут.
После завершения «Алых парусов» бриг поднимется вверх по Неве к Ладожскому озеру. «Так что ощутить романтику праздника, вспомнить свой выпускной или помечтать о будущем можно будет не только в гуще событий, но и вдали от центральных набережных Петербурга», — отмечают в «Мостотресте».
Указанное время разводки является предварительным. Во время проведения праздника его еще могут изменить. А о том, как и когда будут перекрывать движение транспорта в Петербурге, читайте здесь.