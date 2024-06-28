    Сейчас

    +29˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +29˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 29

    2 м/с, с-з

    762мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd84.96eur90.99

    После «Алых парусов» бриг «Россия» разведет мосты вверх по Неве

    2286
    обсудить

    Праздник выпускников «Алые паруса» разведет в Петербурге не только Троицкий и Дворцовый мосты. Ночью свои крылья поднимут еще четыре переправы, чтобы пропустить знаменитый бриг к Ладожскому озеру, сообщает 28 июня пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

    Троицкий мост к празднику развели уже в 12:10. Сведут его в 20:00 29 июня. Дворцовый мост будет разведен с 23:30 28 июня до 02:00 29 июня. Затем в 1:40 разведут Литейный мост, в 2:00 — Большеохтинский и Володарский, в 2:20 — мост Александра Невского. Наведут переправы после того, как через них пройдет бриг «Россия». Благовещенский, Биржевой и Тучков мосты разводить не будут.

    После завершения «Алых парусов» бриг поднимется вверх по Неве к Ладожскому озеру. «Так что ощутить романтику праздника, вспомнить свой выпускной или помечтать о будущем можно будет не только в гуще событий, но и вдали от центральных набережных Петербурга», — отмечают в «Мостотресте».

    Указанное время разводки является предварительным. Во время проведения праздника его еще могут изменить. А о том, как и когда будут перекрывать движение транспорта в Петербурге, читайте здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургРазводка мостаАлые паруса - 2024
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close