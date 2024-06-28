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    Под сотню уголовных дел и депортация. Полиция подвела итоги операции «Нелегал» в Петербурге и Ленобласти

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    В Санкт-Петербурге и Ленинградской области завершился 1-й этап операции «Нелегал». Итоги 28 июня подвели в ГУ МВД.

    По данным ведомства, в результате «комплексной оперативно-профилактической операции», 1-й этап которой прошел с 10 по 16 июня,

    были «нейтрализованы негативные тенденции в миграционной сфере», усилен «контроль за миграционными потоками» и «правонарушениями в сфере миграции».

    Поделилось ГУ МВД и цифрами:

    — свыше 2 600 нарушений миграционного законодательства было пресечено;

    — порядка 300 иностранных граждан выдворено и депортировано из РФ;

    — в отношении 144 мигрантов принято судебное решение о самостоятельном выезде за пределы страны;

    — возбуждено 97 уголовных дел в связи с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом;

    — 10 преступлений, совершенных мигрантами, выявлены и пресечены.

    Накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на ПМЮФ, заявил, что в России нет миграционной политики. По мнению главы Следкома, надо начать говорить правду про миграцию в стране и о том, что «мы хотим получить в результате». При этом Бастрыкин в своеобразной манере обратился к Государственной думе, что послужило причиной громкого скандала.

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