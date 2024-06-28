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    Уникальные кадры — «Алые паруса» от первого лица

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    В Петербурге проходит генеральная репетиция главного выпускного страны — «Алые паруса-2024». В распоряжении «Фонтанки» есть кадры прохода корабля, снятые с палубы брига «Россия».

    «Фонтанка.ру»

    На водной глади видны участники флайборд-шоу.

    «Фонтанка.ру»

    Маршрут судна рассчитывается по секундам, а скорость достигает восьми узлов, что около 15 км/ч. В этом году корабль украшен российским триколором и подсветкой бортов.

    «Фонтанка.ру»

    «Фонтанка.ру»

    Проход парусного судна приковал внимание петербуржцев и гостей города. Однако в ближайшие дни Северную столицу ждут масштабные ограничения, так что посмотреть на праздничное шоу очно смогут далеко не все — взглянуть на проход парусника может будет в эфире «Пятого канала» или через супервидовые камеры «Фонтанки», установленные в рамках проекта «ОтЛичный Петербург».

    Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Петербурге в ночь на 29 июня.

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    Алые паруса - 2024
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