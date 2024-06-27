В Кении протесты против повышения налогов переросли в беспорядки. Два человека погибли при разграблении супермаркетов

Два человека погибли во время разграбления супермаркетов в городе Ронгаи на западе Кении. Об этом 27 июня пишет местное издание Standart.

Уточняется, что трагические инциденты произошли вследствие беспорядков, охвативших страну на фоне протестов против повышения налогов. В столице Кении Найроби неизвестные разжигают костры, обворовывают мотоциклистов и забрасывают людей камнями.

Местные жители начали протестовать из-за законопроекта, благодаря которому власти могут получить дополнительные 2,7 миллиарда долларов за счет повышения налогов. Уже на 25 июня было известно о восьми погибших и 50 пострадавших.

