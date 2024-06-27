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    В Кении протесты против повышения налогов переросли в беспорядки. Два человека погибли при разграблении супермаркетов

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    Два человека погибли во время разграбления супермаркетов в городе Ронгаи на западе Кении. Об этом 27 июня пишет местное издание Standart.

    Уточняется, что трагические инциденты произошли вследствие беспорядков, охвативших страну на фоне протестов против повышения налогов. В столице Кении Найроби неизвестные разжигают костры, обворовывают мотоциклистов и забрасывают людей камнями.

    Местные жители начали протестовать из-за законопроекта, благодаря которому власти могут получить дополнительные 2,7 миллиарда долларов за счет повышения налогов. Уже на 25 июня было известно о восьми погибших и 50 пострадавших.

    По информации на сегодняшний день, общее число погибших может достигать 23 человек.

    Оппозиция в Кении просит международное сообщество вмешаться в ситуацию вокруг подавления массовых протестов в этой стране.

    Изначально в проект бюджета были внесены поправки, вводящие 16-процентный НДС при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой и 2,5%-ный налог на автотранспорт. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности к диалогу с протестующими, а в среду заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший протесты.

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    КенияПротестыБеспорядкиПовышение налогов
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