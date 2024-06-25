Протесты в Кении: оппозиция просит международное сообщество вмешаться «ради сохранения жизней»

Оппозиция в Кении просит международное сообщество вмешаться в ситуацию вокруг подавления массовых протестов в этой стране. Об этом 25 июня сообщает местный телеканал KTN News.

Лидер оппозиционной к официальной власти коалиции «Азимио ла умоджа» Раила Одинга требует «срочного прекращения насилия против протестующих... и международного вмешательства с целью восстановления мира и сохранения жизней», передает KTN News.

Напомним, во время протестов в столице Кении Найроби уже погибли по меньшей мере 10 человек, сообщает ТАСС. В городе загорелось здание городского совета, на улицах слышны взрывы и выстрелы. В результате беспорядков пострадала единокровная сестра экс-президента США Барака Обамы Аума Обама.