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    Протесты в Кении: оппозиция просит международное сообщество вмешаться «ради сохранения жизней»

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    Оппозиция в Кении просит международное сообщество вмешаться в ситуацию вокруг подавления массовых протестов в этой стране. Об этом 25 июня сообщает местный телеканал KTN News.

    Лидер оппозиционной к официальной власти коалиции «Азимио ла умоджа» Раила Одинга требует «срочного прекращения насилия против протестующих... и международного вмешательства с целью восстановления мира и сохранения жизней», передает KTN News.

    Напомним, во время протестов в столице Кении Найроби уже погибли по меньшей мере 10 человек, сообщает ТАСС. В городе загорелось здание городского совета, на улицах слышны взрывы и выстрелы. В результате беспорядков пострадала единокровная сестра экс-президента США Барака Обамы Аума Обама.

    Поводом для протестов в Кении стали планы правительства повысить налоги. В том числе речь шла о введении 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, использовании мобильных и финансовых услуг, операции с иностранной валютой, а также налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. После первых митингов кабмин Кении отказался от этих планов, но протесты продолжились.

    Президент Кении Уильям Руто заявил, что официальная власть мобилизовала все силы безопасности для противодействия протестам, в том числе армию, передает РИА Новости.

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