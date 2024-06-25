Восемь погибших, пострадавшая семья Обамы, поджог здания горсовета. Что известно о протестах против повышения налогов в Кении

В Кении продолжаются протесты против повышения налогов. На данный момент в ходе демонстраций погибли восемь человек, еще
Одними из пострадавших оказались сестра и племянница 44-го президента США Барака Обамы. Ауме Обаме и ее дочери распылили в глаза слезоточивый газ. В разговоре с журналистом CNN Обама рассказала, что молодые кенийцы мирно борются за свои права. В руках у протестующих только флаги и транспаранты.
Однако, по сообщениям телеканала Сitizen, протестующие подожгли городской совет Найроби. В прямом эфире здание местного правительства тушили пожарные. Кроме того, недовольные кенийцы разграбили клуб, который принадлежит одному из высокопоставленных чиновников Кении.
Автор: TikTok Viral Today / YouTube
Местные жители начали протестовать из-за законопроекта, благодаря которому власти могут получить дополнительные
Ранее «Фонтанка» рассказала, что в ходе протестов в Ереване пострадали протестующие и полицейские. Минздрав страны заявил о 30 раненых.