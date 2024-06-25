    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    4 м/с, зап

    763мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd87.37eur94.08

    Восемь погибших, пострадавшая семья Обамы, поджог здания горсовета. Что известно о протестах против повышения налогов в Кении

    1290
    5 комментариев

    В Кении продолжаются протесты против повышения налогов. На данный момент в ходе демонстраций погибли восемь человек, еще 50 пострадали, сообщает 25 июня РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ.

    Одними из пострадавших оказались сестра и племянница 44-го президента США Барака Обамы. Ауме Обаме и ее дочери распылили в глаза слезоточивый газ. В разговоре с журналистом CNN Обама рассказала, что молодые кенийцы мирно борются за свои права. В руках у протестующих только флаги и транспаранты.

    Однако, по сообщениям телеканала Сitizen, протестующие подожгли городской совет Найроби. В прямом эфире здание местного правительства тушили пожарные. Кроме того, недовольные кенийцы разграбили клуб, который принадлежит одному из высокопоставленных чиновников Кении.

    Автор: TikTok Viral Today / YouTube

    Местные жители начали протестовать из-за законопроекта, благодаря которому власти могут получить дополнительные 2,7 миллиарда долларов за счет повышения налогов. Тем самым сократится бюджетный дефицит и уменьшится государственный долг. Однако это может сказаться на финансовом положении и без того небогатых кенийцев. Инициативу поддержали 195 членов парламента. 106 парламентариев высказались против. Окончательную версию проекта бюджета парламент должен принять 30 июня.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что в ходе протестов в Ереване пострадали протестующие и полицейские. Минздрав страны заявил о 30 раненых.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КенияПротестыНалогиОбама
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close