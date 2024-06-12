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    В ходе протестов в Ереване ранены и протестующие, и полицейские

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    Акция протеста в Ереване, которая проходит на проспекте Баграмяна 12 июня, стала причиной возбуждения уголовного дела об организации массовых беспорядков. Есть пострадавшие с обеих сторон.

    Данные о пострадавших разнятся. Как сообщает «Sputnik Армения», Минздрав страны сообщил о 30 пострадавших. Речь идет о тех, кто обратился за медицинской помощью. Ранения у них в основном легкой и средней степени тяжести.

    Раненые есть и среди полицейских. Как сообщил журналистам начальник полиции, замминистра внутренних дел Арам Ованнисян, сотрудники ведомства пострадали после того, как протестующие начали бросать в них камни и бутылки. Различные травмы зафиксированы у шести полицейских.

    «Все наши действия были законными. Ситуация вышла из-под контроля, и нам пришлось применить светошумовые гранаты», — цитирует «Спутник» слова Ованнисяна.

    В ходе протестов были задержаны 86 человек. Местный СК инициировал уголовное дело об организации массовых беспорядков. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения.

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