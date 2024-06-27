Трое детей, 18 лет брака, 2,5 млрд рублей отступных. Что известно о разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова

В конце мая певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Заседание по бракоразводному процессу медийной пары прошло 27 июня, в день рождения певицы, и судья решил дать супругам еще два месяца на примирение, сообщил представитель бизнесмена Денис Архипов журналистам РИА Новости.



По словам представителя Абрамова, бизнесмен еще рассчитывает на примирение с Алсу. Однако 21 июня Абрамов написал заявление, в котором предложил певице разойтись по-мирному и предложил в качестве отступных активы и имущество в размере 2,5 миллиарда рублей. Нотариально заверенный документ заявления опубликовала журналистка Ксения Собчак в своем личном Telegram-канале.



Бизнесмен передает Алсу виллу на Кипре стоимостью 450 миллионов рублей, семейную коллекцию ювелирных изделий стоимостью не менее 500 миллионов рублей, автомобили Cadillac Escalade и Mercedes S-class на 15 миллионов рублей. Кроме того, Абрамов выплатит Алсу 250 миллионов рублей по согласованному с ней графику и передаст права требования к третьим лицам на сумму 6,2 миллиона долларов (541 миллион рублей).



Но это еще не все. Ян Абрамов берет на себя обязательства оплачивать работу двух нянь, двух домработниц, двух водителей, двух охранников, управляющего и помощника по дому. Также в собственность детей переходит пентхаус стоимостью 771 миллион рублей. Еще бизнесмен отказывается от любых требований по квартире на Никитском бульваре, которую он купил Алсу.



«По желанию Алсу Ралифовны, все мои перечисленные предложения могут быть закреплены в брачном договоре, что избавит нашу семью от необходимости в судебном порядке определять отнесенное имущество к совместной собственности и личной собственности кого-либо из супругов», — сказано в заявлении.



Главным условием Яна Абрамова является «обеспечение равных возможностей обоих родителей общаться с детьми».



Алсу была в браке с Абрамовым 18 лет. У пары родилось трое детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и семилетний Рафаэль. Но несмотря на долгую супружескую жизнь, Алсу решила расстаться с мужем. Официальную причину такого решения певица не озвучивала.



«Все, что придумывают или обсуждают, не имеет никакого отношения к правде. Вот только когда я это написала, тогда это будет правдой. Все остальное… Закрыли вопрос», — рассказывала Алсу на интервью Натальи Подольской, которое вышло 23 апреля.



К слову, уже через месяц Алсу подала в суд на расторжение брака. Иск артистки был зарегистрирован в мировом суде Пресненского района (участок №418) 24 мая. Об этом стало известно из картотеки портала единого информационного пространства мировых судей Москвы.



Одна из версий развода супругов — неверность Яна Абрамова. О том, что бизнесмен мог изменять Алсу на протяжении последних нескольких лет, рассказал КП источник, близкий к супругам. Также подписчики артистки заметили, что в ее социальных сетях все реже стали появляться фотографии с Абрамовым. А потом такие снимки вовсе пропали.



Одним из доказательств того, что в паре происходит что-то неладное и причина тому — измена, стал комментарий Алсу под одним из постов интернет-издания «Блокнот Старс» в Instagram*. В публикации была процитирована экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетева. Модель опровергла слухи о романе с Абрамовым словами: «Я бы не стала смотреть на женатого». На что Алсу оставила небольшой, но емкий комментарий: «Врет». К слову, Решетовой и Абрамову уже давно приписывали любовную связь.

