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    Певицы Алсу и Нюша одновременно подали на развод

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    Сразу две артистки российской эстрады — Алсу и Нюша подали на развод со своими мужьями. Об этом 27 мая сообщает ТАСС со ссылкой на 418-й мировой судебный участок в Москве.

    В суде сообщили агентству о регистрации иска о расторжении брачных отношений между Нюшей Шурочкиной и Игорем Сивовым. О разводе Нюши стало известно еще в начале мая, когда звезда обо всём рассказала прессе: «Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить». Пара отмечала свадьбу на Мальдивах в августе 2017 года, через год у них родилась дочь по имени Серафима-Симба, а спустя три года сын Саффрон.

    В том же участке зарегистрирован иск о расторжении брака между Яном и Алсу Абрамовыми. Певица вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова 18 марта 2006 года. В браке у них родились две дочери — Сафина и Микелла (одна из победителей шоу «Голос. Дети»), а также сын Рафаэль. Как пишет «СтарХит», в прошлом году Алсу публиковала эмоциональные посты в социальных сетях, а потом появилась на мероприятии без обручального кольца. «Никакого разлада не произошло, но я это не комментирую», — утверждал тогда концертный директор Алсу Сергей Фадеев.

    Дата слушаний пока не назначена.

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