Певицы Алсу и Нюша одновременно подали на развод

Сразу две артистки российской эстрады — Алсу и Нюша подали на развод со своими мужьями. Об этом 27 мая сообщает ТАСС со ссылкой на 418-й мировой судебный участок в Москве.

В суде сообщили агентству о регистрации иска о расторжении брачных отношений между Нюшей Шурочкиной и Игорем Сивовым. О разводе Нюши стало известно еще в начале мая, когда звезда обо всём рассказала прессе: «Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить». Пара отмечала свадьбу на Мальдивах в августе 2017 года, через год у них родилась дочь по имени Серафима-Симба, а спустя три года сын Саффрон.