Должников по алиментам могут лишить возможности посещать спортивные мероприятия. Об этом 27 июня заявил директор Федеральной службы судебных приставов России — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов во время открытого диалога с ФССП на Петербургском международном юридическом форуме.
По словам Аристова, сейчас ФССП совместно с Министерством юстиции России разрабатывает различные механизмы, которые будут косвенно принуждать должников платить алименты. Среди них — запрет на посещение спортивных событий. Это связано с тем, что билеты на матчи обычно недешевые. И подобного рода мероприятия имеют исключительно развлекательный характер.
«Рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование «привилегией» в виде посещения официальных спортивных соревнований», — сказал Аристов.
Кроме того, во время открытого диалога обсудили роль ФССП России в защите семейных ценностей и основные достижения в области защиты социально уязвимых категорий граждан.
Ведущим открытого диалога с ФССП был российский журналист Владимир Соловьев. Среди спикеров — гендиректор Фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» Константин Абрамов, уполномоченная по правам ребенка по Костанайской области Республики Казахстан Несибели Басенова, председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский, депутат Мосгордумы Мария Киселева и президент Южноафриканского совета шерифов Марк Морган.
Ранее «Фонтанка» рассказала, что Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на создание в РФ реестра должников по алиментам. Злостных неплательщиков будут в течение суток уведомлять о включении в реестр или исключении из него.
ФССП предлагает запретить ходить на спортивные соревнования должникам по алиментам
Должников по алиментам могут лишить возможности посещать спортивные мероприятия. Об этом 27 июня заявил директор Федеральной службы судебных приставов России — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов во время открытого диалога с ФССП на Петербургском международном юридическом форуме.
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