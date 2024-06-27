ФССП предлагает запретить ходить на спортивные соревнования должникам по алиментам

Должников по алиментам могут лишить возможности посещать спортивные мероприятия. Об этом 27 июня заявил директор Федеральной службы судебных приставов России — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов во время открытого диалога с ФССП на Петербургском международном юридическом форуме.



По словам Аристова, сейчас ФССП совместно с Министерством юстиции России разрабатывает различные механизмы, которые будут косвенно принуждать должников платить алименты. Среди них — запрет на посещение спортивных событий. Это связано с тем, что билеты на матчи обычно недешевые. И подобного рода мероприятия имеют исключительно развлекательный характер.



«Рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование «привилегией» в виде посещения официальных спортивных соревнований», — сказал Аристов.



Кроме того, во время открытого диалога обсудили роль ФССП России в защите семейных ценностей и основные достижения в области защиты социально уязвимых категорий граждан.



Ведущим открытого диалога с ФССП был российский журналист Владимир Соловьев. Среди спикеров — гендиректор Фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» Константин Абрамов, уполномоченная по правам ребенка по Костанайской области Республики Казахстан Несибели Басенова, председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский, депутат Мосгордумы Мария Киселева и президент Южноафриканского совета шерифов Марк Морган.



Ранее «Фонтанка» рассказала, что Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на создание в РФ реестра должников по алиментам. Злостных неплательщиков будут в течение суток уведомлять о включении в реестр или исключении из него.

