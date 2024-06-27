    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, ю-з

    763мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.81eur94.11

    Освобождение от комиссий при уплате ЖКХ и возврат переведенных мошенникам денег: Володин рассказал о новых законах

    1713
    1 комментарий

    В июле в России вступает в силу ряд новых законов: о них в своем телеграм-канале 27 июня напомнил председатель Государственной думы Вячеславв Володин.

    ПоделитьсяПоделиться

    Несколько категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, будут освобождены от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, а Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере, которая будет запущена с 1 июля, упростит получение помощи. Среди тех, кому власти снизят «финансовую нагрузку», — ветераны труда, пострадавшие от радиации лица, многодетные семьи, дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны.

    Банки начиная с июля должны будут не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы средства граждан не попадали к мошенникам, а тем кредитным организациям, которые пренебрегут своими обязанностями, придётся компенсировать людям потерянные деньги. Закон о возврате переведенных мошенникам денег начнет действовать с 25 июля.

    Кроме того вступят в силу:

    — закон об ускорении процесса исполнительных производств по признанию банкротом — до 3 дней;

    — закон об информировании граждан о пенсионных накоплениях в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) через сервис «Госуслуги»;

    — закон о поддержке российской промышленности и оформлении цифровых паспортов для идентификации;

    — закон об изменении порядка выплаты долгов по кредитам (неустойку отныне будут платить в конце);

    — закон об упрощении процедуры внесудебного банкротства (часть бумаг с июля можно будет отправлять в электронном, а не в бумажном виде);

    — закон о правах и обязанностях экологических инспекторов и их взаимодействии с государственными инстанциями;

    — закон о сокращении срока рассмотрения обращений граждан финансовыми организациями до 15 рабочих дней.

    Ранее законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам был принят Госдумой в окончательном чтении.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИюльНовые законыВячеслав ВолодинКомиссия жкхВозврат денег
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close