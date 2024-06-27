Освобождение от комиссий при уплате ЖКХ и возврат переведенных мошенникам денег: Володин рассказал о новых законах

В июле в России вступает в силу ряд новых законов: о них в своем телеграм-канале 27 июня напомнил председатель Государственной думы Вячеславв Володин.

Несколько категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, будут освобождены от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, а Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере, которая будет запущена с 1 июля, упростит получение помощи. Среди тех, кому власти снизят «финансовую нагрузку», — ветераны труда, пострадавшие от радиации лица, многодетные семьи, дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны.

Банки начиная с июля должны будут не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы средства граждан не попадали к мошенникам, а тем кредитным организациям, которые пренебрегут своими обязанностями, придётся компенсировать людям потерянные деньги. Закон о возврате переведенных мошенникам денег начнет действовать с 25 июля.

Кроме того вступят в силу:

— закон об ускорении процесса исполнительных производств по признанию банкротом — до 3 дней;



— закон об информировании граждан о пенсионных накоплениях в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) через сервис «Госуслуги»;