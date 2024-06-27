Освобождение от комиссий при уплате ЖКХ и возврат переведенных мошенникам денег: Володин рассказал о новых законах

В июле в России вступает в силу ряд новых законов: о них в своем телеграм-канале 27 июня напомнил председатель Государственной думы Вячеславв Володин.
Несколько категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, будут освобождены от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, а Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере, которая будет запущена с 1 июля, упростит получение помощи. Среди тех, кому власти снизят «финансовую нагрузку», — ветераны труда, пострадавшие от радиации лица, многодетные семьи, дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны.
Банки начиная с июля должны будут не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы средства граждан не попадали к мошенникам, а тем кредитным организациям, которые пренебрегут своими обязанностями, придётся компенсировать людям потерянные деньги. Закон о возврате переведенных мошенникам денег начнет действовать с 25 июля.
Кроме того вступят в силу:
— закон об ускорении процесса исполнительных производств по признанию банкротом — до 3 дней;
— закон об информировании граждан о пенсионных накоплениях в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) через сервис «Госуслуги»;
— закон о поддержке российской промышленности и оформлении цифровых паспортов для идентификации;
— закон об изменении порядка выплаты долгов по кредитам (неустойку отныне будут платить в конце);
— закон об упрощении процедуры внесудебного банкротства (часть бумаг с июля можно будет отправлять в электронном, а не в бумажном виде);
— закон о правах и обязанностях экологических инспекторов и их взаимодействии с государственными инстанциями;
— закон о сокращении срока рассмотрения обращений граждан финансовыми организациями до 15 рабочих дней.
Ранее законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам был принят Госдумой в окончательном чтении.