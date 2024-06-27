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    На первое — пчелы, на второе — мед. Медведь разгромил пасеку в Ленобласти

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    Медведь похозяйничал на пасеке в Волосовском районе Ленобласти. Косолапый без приглашения заявился на пчеловодное хозяйство, ограбил ульи и съел пчел.

    Как рассказал хозяин пасеки Алексей в сообществе «Подслушано в Волосово» в соцсети «ВКонтакте» 26 июня, перед трапезой медведь аккуратно разобрал ульи. Их он разложил без повреждений. Одну семью пчел ленинградский Винни-Пух съел, а вторую оставил в живых.

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    «Дань, налог ежегодный забрал раньше отчетного периода», — комментирует нежеланный визит медведя пчеловод.

    Любовь медведей к меду — вовсе не стереотип. Обычно вместе с медом они проглатывают пчел и личинок внутри улья и ради лакомства терпят в этот момент их укусы.

    Медведи весной вышли из берлоги и сейчас набирают вес и налаживают личную жизнь. В мае «Фонтанка» рассказывала о медведе, который искал себе невесту в лесу Всеволожского района.

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    Комментарии 5

    Zet27 Июн 2024 в 10:24
    вот волк...
    +1−0
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