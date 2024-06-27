Как выжить в летний зной? Советы, которые помогут не перегреться

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Летняя жара может стать настоящим испытанием для организма. Что пить, есть и носить, чтобы не перегреться? Как правильно планировать день и что поможет избежать солнечного удара? Рассказываем вместе с коллегами из «Доктора Питера». Что пить в жару В обычных условиях наш организм испаряет около двух литров влаги в день. В жару — до четырех литров. Поэтому в знойное время необходимо пить, даже если не очень хочется. Особенно важно соблюдать эту рекомендацию пожилым людям из-за сниженного чувства жажды.



Медики рекомендуют не очень крепкий зеленый чай, он стимулирует у здоровых людей сердечную деятельность и повышает тонус. Содержащиеся в нем дубильные вещества тормозят всасывание жидкости из кишечника. Пить его надо теплым.

— Горячий зеленый чай может раздражать горло, пищевод, желудок. Температура напитка должна быть не больше 56 градусов Цельсия, — говорит Ирина Юзуп. — Не менее вреден зеленый чай в холодном виде, он может провоцировать появление мокроты в бронхах.

Также подойдут минеральная вода, морс, кисломолочные напитки, отвары из сухофруктов. А вот от сладких газированных напитков, соков в пакетах и молока стоит отказаться — они усиливают жажду.

Что есть в жару Летом в жару, как и в любое время года, полезнее всего питаться сбалансированно, полноценно и разнообразно.

В это время особенно полезно сделать упор на употребление свежих фруктов, ягод и овощей: огурцов, помидоров, сливы, капусты. В твердых продуктах вода «ограничена» клетчаткой — съев овощной или фруктово-ягодный салат, можно создать «водное депо». Вода из него будет поступать в организм постепенно, по мере переваривания пищи, что полезно в жару.

Ешьте в неограниченном количестве зелень, фрукты, овощи и холодные супы. Вместо мяса ешьте рыбу, чтобы не тратить силы на его переваривание. От копченостей, жирного, жареного, соленого, острого стоит отказаться.

Что надевать в жару В жаркую погоду нужно носить легкую одежду из натуральных тонких тканей, которые хорошо абсорбируют влагу. Можно из льна или шелка, светлых тонов.

Обязательно надевайте головной убор — соломенную шляпу, кепку или панаму из натуральных тканей. Глаза защищайте темными очками.



Лучшая обувь — сандалии или босоножки на маленьком каблуке, сабо или кроссовки. Какого режима дня придерживаться в жару Планируйте поездки на общественном транспорте на утреннее или вечернее время, когда зной спадает. Ограничьте пребывание на улице и снизьте физические нагрузки до минимума.



Находясь в помещении, приоткрывайте форточки, окна, по возможности дополнительно включайте вентиляторы. Врачи рекомендуют обливаться прохладной водой, принимать теплый, но не холодный душ.

Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня и перенести их на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения еды. Как распознать солнечный удар

Солнечный удар начинается резко. Его симптомы: появление головной боли, мелькание «мушек» перед глазами, головокружение, холодный пот, чувство дурноты и рвота, учащенное сердцебиение и повышение температуры тела, ощущение слабости.

