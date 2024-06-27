    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    3 м/с, зап

    763мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.81eur94.11

    Как выжить в летний зной? Советы, которые помогут не перегреться

    1202
    обсудить
    Фото: humonia / iStock
    ПоделитьсяПоделиться

    Летняя жара может стать настоящим испытанием для организма. Что пить, есть и носить, чтобы не перегреться? Как правильно планировать день и что поможет избежать солнечного удара? Рассказываем вместе с коллегами из «Доктора Питера».

    Что пить в жару

    В обычных условиях наш организм испаряет около двух литров влаги в день. В жару — до четырех литров. Поэтому в знойное время необходимо пить, даже если не очень хочется. Особенно важно соблюдать эту рекомендацию пожилым людям из-за сниженного чувства жажды.

    Медики рекомендуют не очень крепкий зеленый чай, он стимулирует у здоровых людей сердечную деятельность и повышает тонус. Содержащиеся в нем дубильные вещества тормозят всасывание жидкости из кишечника. Пить его надо теплым.

    — Горячий зеленый чай может раздражать горло, пищевод, желудок. Температура напитка должна быть не больше 56 градусов Цельсия, — говорит Ирина Юзуп. — Не менее вреден зеленый чай в холодном виде, он может провоцировать появление мокроты в бронхах.

    Также подойдут минеральная вода, морс, кисломолочные напитки, отвары из сухофруктов. А вот от сладких газированных напитков, соков в пакетах и молока стоит отказаться — они усиливают жажду.

    Что есть в жару

    Летом в жару, как и в любое время года, полезнее всего питаться сбалансированно, полноценно и разнообразно.

    В это время особенно полезно сделать упор на употребление свежих фруктов, ягод и овощей: огурцов, помидоров, сливы, капусты. В твердых продуктах вода «ограничена» клетчаткой — съев овощной или фруктово-ягодный салат, можно создать «водное депо». Вода из него будет поступать в организм постепенно, по мере переваривания пищи, что полезно в жару.

    Ешьте в неограниченном количестве зелень, фрукты, овощи и холодные супы. Вместо мяса ешьте рыбу, чтобы не тратить силы на его переваривание. От копченостей, жирного, жареного, соленого, острого стоит отказаться.

    Что надевать в жару

    В жаркую погоду нужно носить легкую одежду из натуральных тонких тканей, которые хорошо абсорбируют влагу. Можно из льна или шелка, светлых тонов.

    Обязательно надевайте головной убор — соломенную шляпу, кепку или панаму из натуральных тканей. Глаза защищайте темными очками.

    Лучшая обувь — сандалии или босоножки на маленьком каблуке, сабо или кроссовки.

    Какого режима дня придерживаться в жару

    Планируйте поездки на общественном транспорте на утреннее или вечернее время, когда зной спадает. Ограничьте пребывание на улице и снизьте физические нагрузки до минимума.

    Находясь в помещении, приоткрывайте форточки, окна, по возможности дополнительно включайте вентиляторы. Врачи рекомендуют обливаться прохладной водой, принимать теплый, но не холодный душ.

    Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня и перенести их на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения еды.

    Как распознать солнечный удар

    Солнечный удар начинается резко. Его симптомы: появление головной боли, мелькание «мушек» перед глазами, головокружение, холодный пот, чувство дурноты и рвота, учащенное сердцебиение и повышение температуры тела, ощущение слабости.

    Пострадавшего следует немедленно увести в тень, напоить водой, найти ближайшее прохладное место и по возможности приложить холодный компресс. Немедленно вызывать врача стоит, если человек находится в обмороке.

    Фото: humonia / iStock

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close