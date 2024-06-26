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    МВД РФ объявило в розыск экс-председателя правления «Группы ГАЗ» Эрика Эберхардсона

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    МВД России объявило в розыск бывшего председателя правления «Группы ГАЗ» Эрика Эберхардсона. Данные об этом появились в базе ведомства.

    Уголовная статья, по которой разыскивается Эберхардсон, не уточняется. Однако, как сообщает РБК 26 июня, следствие подало ходатайство об аресте Эрика Эберхардсона по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Максимальный срок за это преступление — десять лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

    Эрик Эберхардсон родился в Стокгольме в 1970 году. Бизнесмен был генеральным директором Volvo Ukraine в 1998 году. Затем возглавлял представительства Volvo Construction Equipment в России. В 2005 году стал замправления по стратегическому развитию «Группы ГАЗ». В 2010 году Эберхардсон вместе с другим бизнесменом из Швеции, Ларсом Корнелиуссоном, открыли компанию Ferronordic Machines, которая занимается продажами и предоставлением сервисного обслуживания строительной и грузовой техники.

    За четыре года предприниматели стали миллиардерами. Как писало РИА Новости, ссылаясь на шведское издание Veckans Affärer, в течение двух лет после создания Ferronordic Machines продажи компании выросли в десять раз, а оборот за четыре года достиг 127 миллионов долларов.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что МВД России объявило в розыск бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву* и актрису и телеведущую Татьяну Лазареву**.

    *Росфинмониторинг внес Курбангалееву в список террористов и экстремистов.

    **Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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