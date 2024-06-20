МВД РФ объявило в розыск бывшую ведущую программы «Вести»

МВД России объявило в розыск бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву*. Данные об этом появились в базе ведомства.



Статья, по которой разыскивают журналистку, не уточняется. ТАСС со ссылкой на правоохранителей уточняет, что Курбангалеева разыскивается по статье 205.2 УК РФ

(«Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).



В данный момент Курбангалеева проживает за границей. Она покинула Россию после начала СВО и ведет свой YouTube-канал, тематика которого связана с критикой боевых действий на Украине и российской власти.

