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    МВД РФ объявило в розыск бывшую ведущую программы «Вести»

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    МВД России объявило в розыск бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву*. Данные об этом появились в базе ведомства.

    Статья, по которой разыскивают журналистку, не уточняется. ТАСС со ссылкой на правоохранителей уточняет, что Курбангалеева разыскивается по статье 205.2 УК РФ

    («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

    В данный момент Курбангалеева проживает за границей. Она покинула Россию после начала СВО и ведет свой YouTube-канал, тематика которого связана с критикой боевых действий на Украине и российской власти.

    19 июня экс-ведущую также включили в список террористов и экстремистов.

    Накануне «Фонтанка» писала, что фронтмена 2RBINA 2RISTA Раниса Гайсина арестовали за демонстрацию экстремистской символики. Ранее его также наказывали за пропаганду наркотиков.

    *Росфинмониторинг внёс Курбангалееву в список террористов и экстремистов.

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