Лидера группы 2RBINA 2RISTA арестовали на 10 суток за экстремистскую символику

Московский райсуд признал виновным фронтмена 2RBINA 2RISTA Раниса Гайсина в демонстрации экстремистской символики. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Раниса Гайсина арестовали на 10 суток. Он будет отбывать наказание в спецприемнике. Лидер челябинской рэп-группы совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Речь идет о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций. Публикации с запрещенной символикой были размещены в соцсетях артиста.
Ранее фронтмена наказали за пропаганду наркотиков в песнях. Тогда Гайсин отделался штрафом.
Напомним, что в начале мая поэта и продюсера Алексея Вишню оштрафовали на 5 тысяч рублей за пропаганду наркотических и психотропных веществ. В свое оправдание музыкант говорил, что пел про негативное действие наркотиков и предостерегал своих слушателей.