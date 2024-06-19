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    Лидера группы 2RBINA 2RISTA арестовали на 10 суток за экстремистскую символику

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    Московский райсуд признал виновным фронтмена 2RBINA 2RISTA Раниса Гайсина в демонстрации экстремистской символики. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

    Раниса Гайсина арестовали на 10 суток. Он будет отбывать наказание в спецприемнике. Лидер челябинской рэп-группы совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Речь идет о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций. Публикации с запрещенной символикой были размещены в соцсетях артиста.

    Ранее фронтмена наказали за пропаганду наркотиков в песнях. Тогда Гайсин отделался штрафом.

    Напомним, что в начале мая поэта и продюсера Алексея Вишню оштрафовали на 5 тысяч рублей за пропаганду наркотических и психотропных веществ. В свое оправдание музыкант говорил, что пел про негативное действие наркотиков и предостерегал своих слушателей.

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    Демонстрация запрещенной символикиРанис Гайсин
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