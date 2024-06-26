Единый государственный экзамен по физике на максимум в Петербурге сдали 70 выпускников. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 26 июня.
Высокобалльный результат (от 80 до 100 баллов) показали 979 человек, это каждая четвертая работа. Высокие результаты на ЕГЭ по физике в этом году наблюдаются во многих российских регионах.
На экзамене по информатике снизилось количество стобалльников. На максимум работу написали 4 человека, в прошлом году наивысший результат показали 28 выпускников.
В Петербурге также резко увеличилось количество стобалльников по профильной математике. По оценке экспертов, вариант этого года был проще предыдущих.
Петербург показал рекордный рост стобалльников по физике
Единый государственный экзамен по физике на максимум в Петербурге сдали 70 выпускников. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 26 июня.
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