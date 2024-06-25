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    Российские выпускники поставили рекорд на ЕГЭ по физике

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    В 2024 году зафиксировано рекордное количество стобалльников по физике. На максимум ЕГЭ по этому предмету сдали 769 человек из 72 регионов. Об этом на пресс-конференции Рособрнадзора сообщила руководитель комиссии по разработке КИМ ЕГЭ по физике Марина Демидова 25 июня.

    Она добавила, что доля высокобалльников по физике выросла в 1,8 раза. При этом уменьшилось количество участников, не набравших минимальный порог баллов. Снижение произошло в субъектах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

    Фото: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
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    В прошлом году 100 баллов по физике набрали 190 выпускников. В 2024-м также российские выпускники показали высокие результаты на ЕГЭ по профильной математике.

    Сегодня также стало известно, что в России в пять раз увеличилось количество стобалльников по профильной математике. Это абсолютный рекорд.

    Фото: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

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