Российские выпускники поставили рекорд на ЕГЭ по физике

В 2024 году зафиксировано рекордное количество стобалльников по физике. На максимум ЕГЭ по этому предмету сдали 769 человек из 72 регионов. Об этом на пресс-конференции Рособрнадзора сообщила руководитель комиссии по разработке КИМ ЕГЭ по физике Марина Демидова 25 июня.
Она добавила, что доля высокобалльников по физике выросла в 1,8 раза. При этом уменьшилось количество участников, не набравших минимальный порог баллов. Снижение произошло в субъектах Восточной Сибири и Дальнего Востока.
В прошлом году 100 баллов по физике набрали 190 выпускников. В 2024-м также российские выпускники показали высокие результаты на ЕГЭ по профильной математике.
Сегодня также стало известно, что в России в пять раз увеличилось количество стобалльников по профильной математике. Это абсолютный рекорд.