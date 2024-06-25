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    В России в пять раз увеличилось количество стобалльников по профильной математике. Это абсолютный рекорд

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    В 2024 году 1165 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по профильной математике. Это абсолютный рекорд. Впервые сдавшие экзамен на максимум есть почти во всех регионах, об этом сообщил руководитель комиссии по составлению КИМ ЕГЭ Иван Ященко на пресс-конференции Рособрнадзора 25 июня.


    На 10% увеличилось количество учащихся, чьи работы были оценены на 60 и более баллов. По словам Ященко, к высоким результатам привела планомерная работа с учителями. «Мы давали учителям материалы, с помощью которых они могли ликвидировать пробелы в знаниях у ребят. Не натаскивать на материал, а давать значения с учетом типичных ошибок и текущей диагностики», — сказал Ященко.

    Фото: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
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    В прошлом году профильную математику на 100 баллов сдали 223 выпускника. Высокий результат показали ребята также в 2019 году, когда на максимум оценили 749 работ.

    В Петербурге по профильной математике также поставлен рекорд. Экзамен на 100 баллов сдали 88 человек. Эксперты из разных регионов сходятся во мнении, что вариант заданий 2024 года был проще.

    Фото: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

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    ЕГЭ100 балловМатематика
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