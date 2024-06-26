«Море» у автобусной остановки. На Васильевском острове проводят гидравлические испытания

Петербуржцы заметили огромную лужу у автобусной остановки «Приморская» в полдень 26 июня. Прорыв воды произошел из-за гидравлических испытаний, которые второй день проводит АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в Василеостровском районе города.



«Фонтанка» отправила запрос в тепловую организацию для уточнения причины появления лужи. Как пишут очевидцы, люди обходили «море» по проезжей части. Сейчас место предполагаемого прорыва огородили лентами.



«В 11:30 было уже огромное «море», скорее всего, трубу прорвало», — рассказала журналистам «Фонтанки» очевидец Анастасия.



В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Фонтанке» сообщили, что с 26 июня 2024 года идут испытания сети на плотность и прочность в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, и в ходе диагностики было обнаружено технологическое нарушение по адресу: улица Одоевского, дом 33.



«Аварийно-ремонтные службы на месте, обеспечены меры безопасности, выставлены ограждения. Вытекание ликвидировано, ненадёжный участок отключён. По состоянию на 13:00 проводится очистка зоны дефекта от песка и камней, поэтому в целях безопасности движение транспортных средств по Наличной улице от Новосмоленской набережной в сторону Уральской улицы осуществляется по одной полосе», — прокомментировали в «Теплосети».



Температура теплоносителя не превышает 40 градусов.

Фото: читательница «Фонтанки» Александра Поделиться Поделиться





Ранее «Фонтанка» рассказывала, что у василеостровцев не будет горячей воды до 4 июля. Это связано с испытаниями 300 километров тепловых сетей на плотность и прочность. Напомним, что из-за этого вчера, 25 июня, пешеходную зону на 6-й линии В. О. затопило. Из-под земли забил фонтан.



На данный момент испытания продолжаются. Напомним, что испытания являются обязательным мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры. Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе испытаний, — это предотвращенные технологические нарушения в теплоснабжении нашего города зимой.



При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций просьба сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефону 004 (с мобильного — 112), а также соблюдать простые правила безопасности:

1. Не приближайтесь к месту вытекания воды! Не пытайтесь пройти или проехать по территории, залитой водой и вымытым грунтом.

2. Если место дефекта огорожено, не заходите за ограждения, предупреждающие знаки, линию оцепления.

3. Не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива. Ущерб застрахован.

4. Неукоснительно следуйте инструкциям сотрудников АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по выбору безопасных путей обхода и объезда.

