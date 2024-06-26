Горячей воды в Василеостровском районе не будет до 4 июля

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 26 июня второй день проводит испытания 300 километров тепловых сетей на плотность и прочность в Василеостровском районе города. Температура воды в трубах не превышает 40 градусов, сообщает телеграм-канал компании.



Согласно расписанию на сайте «Теплосети», горячей воды у василеостровцев не будет до 4 июля.

