Разлетаются плиты, брызги долетают до крыши. На пешеходной улице Васильевского острова забил фонтан

Вечером 25 июня пешеходную улицу на 6-й линии В.О. затопило. Из-под земли забил еще один фонтан, кадрами с «Фонтанкой» поделилась читательница.
читательница «Фонтанки» Анна
От напора воды разлетелась тротуарная плитка. Брызги долетают до крыши «Дома университетской книги», залило веранду ресторана.
«Местные говорят, что тут недавно чинили трубы, будут запасаться водой», — рассказала «Фонтанке» читательница.
читательница «Фонтанки» Анна
В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» уточнили, что по этому адресу проводятся испытания «Теплосети». В дежурной службе добавили, что вода льется из колодца, и на место уже выехали службы.
«Фонтанка» направила запрос в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».