Мальчиков, раздававших воду полицейским во время теракта в Дагестане, наградили

Двух мальчиков, которые разносили воду силовикам во время контртеррористической операции в Дагестане, наградили. Поступок детей отметил в региональном отделении «Народного фронта» по республике.
В минувшее воскресенье помощь сотрудникам правопорядка оказали двоюродные братья: десятилетний Абдулбасир и восьмилетний Магомедшапи. Кадры того, как мальчики несут бутылки с водой спецназовцам и полицейским, быстро распространились в соцсетях.
Общероссийское движение «Народный фронт»
«Мы связались с родителями, и семья пригласила нас в гости. Вручили ребятам благодарственные письма. Конечно, поблагодарили родителей за такое чудесное воспитание. Узнали о пожеланиях мальчиков, в следующий раз проедем с подарками», — сообщает телеграм-канал «Народного фронта» 26 июня.
Младший из братьев рассказал, что приехал погостить к своему дяде на каникулы. Мальчики играли на улице, когда услышали выстрелы. Идти на помощь полиции родители им не разрешили, тогда они уговорили одного из взрослых закупить воду и раздавать ее силовикам.
23 июня вооруженная группа людей устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте, они напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. 21 человек погиб. Пятеро нападавших были ликвидированы. СК квалифицировал произошедшее как теракт.