    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, зап

    762мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.28eur93.73

    Мальчиков, раздававших воду полицейским во время теракта в Дагестане, наградили

    2109
    8 комментариев

    Двух мальчиков, которые разносили воду силовикам во время контртеррористической операции в Дагестане, наградили. Поступок детей отметил в региональном отделении «Народного фронта» по республике.

    В минувшее воскресенье помощь сотрудникам правопорядка оказали двоюродные братья: десятилетний Абдулбасир и восьмилетний Магомедшапи. Кадры того, как мальчики несут бутылки с водой спецназовцам и полицейским, быстро распространились в соцсетях.

    Общероссийское движение «Народный фронт»

    «Мы связались с родителями, и семья пригласила нас в гости. Вручили ребятам благодарственные письма. Конечно, поблагодарили родителей за такое чудесное воспитание. Узнали о пожеланиях мальчиков, в следующий раз проедем с подарками», — сообщает телеграм-канал «Народного фронта» 26 июня.

    Младший из братьев рассказал, что приехал погостить к своему дяде на каникулы. Мальчики играли на улице, когда услышали выстрелы. Идти на помощь полиции родители им не разрешили, тогда они уговорили одного из взрослых закупить воду и раздавать ее силовикам.

    23 июня вооруженная группа людей устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте, они напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. 21 человек погиб. Пятеро нападавших были ликвидированы. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДагестанТерактНаграда
    ЛАЙК5
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close