Мальчиков, раздававших воду полицейским во время теракта в Дагестане, наградили

Двух мальчиков, которые разносили воду силовикам во время контртеррористической операции в Дагестане, наградили. Поступок детей отметил в региональном отделении «Народного фронта» по республике.



В минувшее воскресенье помощь сотрудникам правопорядка оказали двоюродные братья: десятилетний Абдулбасир и восьмилетний Магомедшапи. Кадры того, как мальчики несут бутылки с водой спецназовцам и полицейским, быстро распространились в соцсетях.

