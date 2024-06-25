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    Среди пострадавших при обстреле Севастополя оказались туристы из Петербурга

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    Среди пострадавших при атаке на Севастополь оказались туристы из Москвы и Петербурга. Об этом сообщил врач городской больницы № 1 Севастополя Владимир Кузнецов, передает ТАСС 25 июня.

    «У нас действительно есть пациенты из Курска, Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара», — сказал он.

    Врач отметил, что информацию о пациентах, с которыми утеряна связь, родственники могут уточнить через горячую линию. В настоящее время все пострадавшие получают полный спектр медицинской помощи, однако в сфере хирургии сложно делать прогнозы о состоянии здоровья, добавил Кузнецов.

    Напомним, ВСУ нанесли удар по Севастополю 23 июня. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадал как минимум 151 человек. Одна из погибших — девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. К 25 июня в больницах Севастополя остаются 50 пациентов, включая 12 детей. В московские медучреждения переведены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых.

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