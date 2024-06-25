Опубликованы фото кельи отца Николая, которому террористы перерезали горло в Дербенте

Храм Покрова пресвятой Богородицы в Дербенте, где в минувшее воскресенье террористы перерезали горло отцу Николаю, постепенно приводят в порядок, на помощь приехали местные студенты. Об этом 25 июня сообщают коллеги из MSK1.RU.
Помочь отчистить келью от сажи и копоти приехали местные студенты. Сегодня днем тело отца Николая привезут для панихиды, завтра проведут отпевание и похороны.
Напомним, что вечером 23 июня боевики обстреляли синагогу и церковь в Дербенте и Махачкале. По последним данным минздрава Дагестана, в результате теракта погиб 21 человек. Среди них — 66-летний протоиерей Николай Котельников. 24, 25 и 26 июня объявлены в республике днями траура. Режим контртеррористической операции был снят только утром 24-го числа.