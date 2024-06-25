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    Поехали по-братски? Четверо задержаны после слишком дорогих обнимашек с петербуржцами в такси

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    Сотрудники полиции задержали подозреваемых в кражах. Мужчины, по данным правоохранителей, обворовывали посетителей ночных баров, втираясь к ним в доверие. Об этом сообщили во вторник, 25 июня, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    В ходе расследования оперативники установили и задержали четверых подозреваемых в системных кражах, среди них: 29-летний «водитель такси» и три его друга в возрасте от 28 до 30 лет. Один из фигурантов ранее был судим за вымогательство и кражу.

    Оперативники выяснили, что воры действовали по единому сценарию. Они знакомились со своими жертвами и уговаривали их «по-братски» вместе поймать такси, аргументируя это экономией денег. Затем появлялся «свой» таксист на «Фольксвагене», во время поездки с которым и происходили кражи. «По пути следования новоиспеченные приятели не жалели крепких мужских объятий. Итогом таких «душевных» поездок становилась пропажа денег или телефона», — рассказывают в главке.

    Так, в мае этого года в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило несколько заявлений о кражах, совершенных в такси. Один человек после возвращения из ночного клуба потерял кошелек с пятью тысячами рублей и банковскую карту, а другой — мобильный телефон. По этим фактам возбудили уголовные дела по статье 158 УК РФ — кража.

    В ходе общения с полицией подозреваемые говорили, что не понимают, за что попались.

    Ранее очередную группу карманников задержали в преддверии ПМЭФ. Они лишали своих жертв телефонов и накоплений после поездок в такси.

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