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    FPV-дрон в Белгородской области атаковал едущий по дороге «КАМАЗ», водитель ранен

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    Ещё один человек пострадал в результате действий противника 25 июня в Белгородской области.

    Как сообщает губернатор Вячеслав Гладков, FPV-дрон атаковал «КАМАЗ» сельскохозяйственного предприятия, ехавший по дороге Архангельское — Муром (Шебекинский городской округ). Водитель получил сотрясение головного мозга, осколочные ранения лица и ноги. Его везут в больницу Белгорода.

    Напомним, ночью над Белгородской областью силы ПВО сбили 29 беспилотников. Пострадали четыре человека, одна женщина погибла в результате прямого попадания в дом.

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