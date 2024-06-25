FPV-дрон в Белгородской области атаковал едущий по дороге «КАМАЗ», водитель ранен

Ещё один человек пострадал в результате действий противника 25 июня в Белгородской области.
Как сообщает губернатор Вячеслав Гладков, FPV-дрон атаковал «КАМАЗ» сельскохозяйственного предприятия, ехавший по дороге Архангельское — Муром (Шебекинский городской округ). Водитель получил сотрясение головного мозга, осколочные ранения лица и ноги. Его везут в больницу Белгорода.
Напомним, ночью над Белгородской областью силы ПВО сбили 29 беспилотников. Пострадали четыре человека, одна женщина погибла в результате прямого попадания в дом.