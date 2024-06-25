Атаки на Белгородскую область велись всю ночь, уничтожено 29 БПЛА. Гладков показывает разрушения и рассказывает о раненых

Четыре человека получили ранения в Белгородской области за ночь 25 июня в результате атак. Всего за последние сутки пострадали 15 человек, трое из них в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Об этом сообщил утром губернатор области Вячеслав Гладков.
В начале ночи, напомним, атаке подверглись Белгород и Белгородский район, пострадала женщина. Ближе к 2 ночи над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к городу. Мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти. Медики скорой оказали ему помощь на месте, от госпитализации он отказался. В Белгороде выбило окна в одной квартире многоквартирного дома, автосалон полностью лишился остекления, осколками посечены три автомобиля. По данным ТАСС, около автосалона упал один из беспилотников и повредил и здание, и машины. Охранник получил осколочное ранение плеча и кисти.
Под утро шесть дронов атаковали Яковлевский городской округ. По предварительным данным, в городе Строитель женщина получила ранения ноги и руки (ей помощь оказали на месте), мужчина — плеча (его госпитализировали).В двух многоквартирных домах выбиты окна и повреждено балконное остекление, в одной из квартир полностью разрушен балкон. В селе Быковка повреждены два частных дома и два автомобиля, рассказывает Гладков в своем телеграм-канале.
В Шебекино в результате прямого попадания снаряда загорелось административное здание одного из предприятий. Оно сгорело полностью. В двух многоквартирных домах выбиты стекла, повреждены и шесть частных домовладений. Бойцы территориальной самообороны вывезли из одного дома женщину и доставили в районную больницу, однако ранений у нее не оказалось
За последнее время на 30 автомобилях скорой помощи установили оборудование для радиоэлектронной борьбы, эта работа будет продолжена.
Минобороны отчитывается, что средства ПВО за ночь уничтожили 29 БПЛА над Белгородской областью и один над Воронежской областью.