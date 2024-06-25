Атаки на Белгородскую область велись всю ночь, уничтожено 29 БПЛА. Гладков показывает разрушения и рассказывает о раненых

Четыре человека получили ранения в Белгородской области за ночь 25 июня в результате атак. Всего за последние сутки пострадали 15 человек, трое из них в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Об этом сообщил утром губернатор области Вячеслав Гладков.



В начале ночи, напомним, атаке подверглись Белгород и Белгородский район, пострадала женщина. Ближе к 2 ночи над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к городу. Мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти. Медики скорой оказали ему помощь на месте, от госпитализации он отказался. В Белгороде выбило окна в одной квартире многоквартирного дома, автосалон полностью лишился остекления, осколками посечены три автомобиля. По данным ТАСС, около автосалона упал один из беспилотников и повредил и здание, и машины. Охранник получил осколочное ранение плеча и кисти.

