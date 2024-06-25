В Белгороде в ночь на 25 июня в третий раз за пять часов объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил в своем тг-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде и Белгородском районе повторно запущена сирена ракетной опасности», — написал Гладков.
Корреспонденты ТАСС и РИА Новости, которые находятся в регионе, сообщают о взрывах над городом на фоне сигналов ракетной опасности.
«Около полуночи в центральной части города в небе были слышны звуки, похожие на звук приближающегося мотоцикла. После этого раздалось несколько взрывов», — передает РИА Новости.
По результатом предыдущей, второй за ночь атаки, есть пострадавшие и разрушения. Об этом также сообщил Гладков.
«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА. <...> Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в <...> больницу №2 Белгорода. Предварительно, в Белгороде выбиты окна в 4 квартирах 4 многоквартирных домов», — сказано в сообщении.
По данным губернатора, повреждены фасады 2 коммерческих объектов, посечены 4 автомобиля и повреждена линия газоснабжения.