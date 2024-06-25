В Белгороде в ночь на 25 июня в третий раз за пять часов объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил в своем тг-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе повторно запущена сирена ракетной опасности», — написал Гладков.

Корреспонденты ТАСС и РИА Новости, которые находятся в регионе, сообщают о взрывах над городом на фоне сигналов ракетной опасности.

«Около полуночи в центральной части города в небе были слышны звуки, похожие на звук приближающегося мотоцикла. После этого раздалось несколько взрывов», — передает РИА Новости.

