В Москве хотят принудительно лечить иностранца, задувшего свечи в храме

20-летнего гражданина Таджикистана, потушившего свечи в московской церкви, хотят отправить на принудительное лечение, сообщают в телеграм-канале столичного СК 24 июня.
В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. По ее результатам было установлено, что задержанный не мог осознавать «общественную опасность своих действий и руководить ими» в силу психического расстройства.
Расследование уголовного дела завершено, оно будет передано в суд.
Инцидент произошел днем 18 июня в храме Святого праведного воина Федора Ушакова в Москве. По версии следствия, 20-летний иностранец во время совершения обряда потушил свечи из «пренебрежения к православной вере» и для «оскорбления религиозных чувств православных верующих».
В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье 148, пункт «б» части 4, УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). На следующий день Зюзинский районный суд Москвы отправил его под арест.