В Москве хотят принудительно лечить иностранца, задувшего свечи в храме

20-летнего гражданина Таджикистана, потушившего свечи в московской церкви, хотят отправить на принудительное лечение, сообщают в телеграм-канале столичного СК 24 июня.



В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. По ее результатам было установлено, что задержанный не мог осознавать «общественную опасность своих действий и руководить ими» в силу психического расстройства.

Расследование уголовного дела завершено, оно будет передано в суд.

Инцидент произошел днем 18 июня в храме Святого праведного воина Федора Ушакова в Москве. По версии следствия, 20-летний иностранец во время совершения обряда потушил свечи из «пренебрежения к православной вере» и для «оскорбления религиозных чувств православных верующих».