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    Иностранца, потушившего свечи в московской церкви, арестовали на два месяца

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    Зюзинский районный суд Москвы отправил под арест молодого гражданина Таджикистана, который задул свечи в храме и стал выяснять отношения с прихожанами. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих.

    Инцидент произошел днем 18 июня в храме Святого праведного воина Федора Ушакова в Москве. По версии следствия, 20-летний иностранец из «пренебрежения к православной вере» и для «оскорбления религиозных чувств православных верующих» во время совершения обряда потушил свечи, которые были установлены на подсвечниках, сообщает 19 июня пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. После этого, по данным прокуратуры Москвы, он применил насилие в отношении прихожанки храма.

    Молодому человеку предъявили обвинение по пункту «б» части 4 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Суд отправил его под стражу до 18 августа. Расследование дела взяла на контроль столичная прокуратура.

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