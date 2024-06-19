Иностранца, потушившего свечи в московской церкви, арестовали на два месяца

Зюзинский районный суд Москвы отправил под арест молодого гражданина Таджикистана, который задул свечи в храме и стал выяснять отношения с прихожанами. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих.



Инцидент произошел днем 18 июня в храме Святого праведного воина Федора Ушакова в Москве. По версии следствия, 20-летний иностранец из «пренебрежения к православной вере» и для «оскорбления религиозных чувств православных верующих» во время совершения обряда потушил свечи, которые были установлены на подсвечниках, сообщает 19 июня пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. После этого, по данным прокуратуры Москвы, он применил насилие в отношении прихожанки храма.